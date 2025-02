Bumblauskas ragina apsvarstyti herbo naudojimą trispalvėje: galbūt tvirčiau jaustumėmės, kad taip Vytį apsaugojome

– Įsivaizduokime lygiai tą patį laikotarpį, po 15-20 metų Baltarusija siekia kokios nors narystės kokioje nors organizacijoje, kur Lietuva vis dar turi veto teisę arba bent jau teisę garsiai pasisakyti. Ar mes keltume tokį klausimą kaip graikai dėl Makedonijos? Arba demokratinė Baltarusijos respublika nori tapti Europos Sąjungos nare ir Lietuva sako: „Klausykite, kol naudosite mūsų Vytį, mes vetuosime viską, net nepradėsite derybų.“ Ar gali būti tokia mūsų laikysena?– Ir girdėta, ir matyta, ir žinoma, ir yra. Ir ji turi teisę gyvuoti. Aš manau, kad čia galėtų daugiau mūsų diplomatijos specialistai pasakyti, kurie žinojo, kaip elgėsi graikai su makedonais. Kiek žinau, 20 metų vyko derybos, kol Makedonija nesugalvojo tapti Šiaurės Makedonija, keisti valstybės pavadinimą. Vadinasi, čia yra rimta. Dėl to aš bijau prognozuoti ir vargu ar reikia tą daryti. Aš kažkodėl galvočiau, kad viskas priklausytų nuo to, kokie tie baltarusiai, kaip jie su mumis draugauja. Ar radikaliai reikalauja, ar litvinizmas nueina į radikalumo ženklus, kai iškart po to seka, kad Vilnius mūsų, kad čia jie tikrieji lietuviai? Jeigu su tokiais, tai aš protestuočiau. Į tokį radikalų litvinizmą aš atsakyčiau radikaliu atsaku.