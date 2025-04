Budrys: Rusijos apetitas didėja

„Mes jau dabar turėtume daug stipresnius paketus. 16-as galėjo būti (stipresnis – ELTA). Mes galėjome per pirmuosius paketus įvesti visa tai, kas yra skausminga Rusijai: per visas finansų įstaigas visiems uždaryti galimybę atsiskaitinėti tarptautinėse rinkose, taip pat per suskystintų gamtinių dujų eksportą anksčiau su JAV galėjome susitarti (...), ir taip pat per atominę energetiką. Per visas tas sritis, kurias sakome, kad reikia dėti į 17-ąjį paketą. Ir galbūt ir su naftos produktų kaina galėjome ambicingesni būti, ir nereikėtų šešėlinio laivyno Rusijai sukurti“, – svarstė ministras.