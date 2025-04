Budrys: Lietuva įvykdė JAV savo kariams duotą esminį pažadą

„Delfi“ TV laidoje „Delfi interviu“ jis tvirtino, jog Lietuva laikosi pozicijos, kad pats efektyviausias JAV pajėgų Europoje buvimas yra visiškai tiesiai ant fronto linijos, ant NATO pakraščio, tai yra – Lietuvoje, nes tai duoda didžiausią efektą, tad šių pajėgų padidinimas duos santykinai didesnį efektą nei jų buvimas kur nors kitur. Be to, Lietuvos interesas pakviesti daugiau JAV karių yra ir dėl to, kad visiškai neįmanoma prognozuoti, kaip pasibaigs derybos dėl taikos Ukrainoje.