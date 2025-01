Budrys apie Trumpo pretenzijas į Grenlandiją: Lietuva nesirenka nė vienos pusės

„Dėmesys (regionui – ELTA) turėtų būti skiriamas dėl įvairių priežasčių – ir dėl atsiradusių galimybių vykdyti laivybą, ir dėl Rusijos investicijų į karines bazes Arktyje, ir dėl paskutiniais metais ypač padidėjusio Kinijos intereso plėstis Šiaurės kryptimi. Dėl to ir NATO atsakas, ir JAV atsakas per savo pajėgų dislokavimą, per aktyvumą – jis yra natūralus ir jis turi būti“, – dėstė jis.