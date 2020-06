„Politinės kultūros kartelė buvo kilstelėta aukščiau. Demokratinių procesų šalyje vertinimai griežti, bet objektyvūs. Neliko barimų ir plakimų, o buvo įvardinta, kad gerovės valstybės pirmiausia turime siekti per pagarbą ir pasitikėjimą bei didesnį dialogą. Vertinu tai kaip kur kas didesnę motyvaciją ir įpareigojimą dirbti ir telktis tiems bendriems tikslams. Diplomatinis tonas, sakyčiau, tikrai dera prezidento pareigas einančiam Gitanui Nausėdai“, – vertindama pirmąjį metinį G. Nausėdos pranešimą Seime sakė R. Budbergytė.

Pasak jos, ir iš prezidento Gitano Nausėdos pirmųjų metų veiklos, ir iš metinio pranešimo matome, kad jis į šias pareigas atėjo su aiškiu tikslu kurti gerovės valstybę, kaip įvardijo – teisingą, žalią, inovatyvią.

„Manyčiau, kad kryptingai to kurso laikosi, teikdamas ne vieną socialiai orientuotą teisėkūros pasiūlymą ir per biudžeto formavimą, ir per pandemiją“, – sakė R. Budbergytė.

Seimo socialdemokratų partijos frakcijos seniūnės pavaduotojas Linas Balsys džiaugiasi, kad prezidentas G. Nausėda ne vieną kartą paminėjo, jog jo tikslas – žalia Lietuva.

„Tačiau gaila, kad daugiau, nei abstrakčių frazių, apie kovą su klimato kaita ir ekologinį sąmoningumą neišgirdome. Tikėjausi, kad kalbėdamas apie žaliąją perspektyvą prezidentas kalbės apie perėjimą prie žaliosios ekonomikos, apie žaliųjų investicijų pritraukimą, paramą žiedinės ekonomikos verslams, apie žaliąją mokesčių reformą, kuri realiai įgalintų siekti ir aplinkosaugos tikslų, ir gaivinti ekonomiką perspektyviausiu būdu“, – vertindamas šalies vadovo kalbą Seime sakė L. Balsys.

Jis tikisi, kad visa tai išgirsime kitų metų pranešime.