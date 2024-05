Bruveris nurodė didžiulę socialdemokratų klaidą šiuose rinkimuose: jos pasekmės dvi

Stebi Vėgėlės išsikvėpimą

Igno Vėgėlės subliūškimas irgi atrodo logiškas ir tikėtas dalykas. Jis jau kurį laiką atrodė gerokai išsikvėpęs, be pagreičio, be gyvybės, be chemijos, be testosterono ir visų kitų dalykų, reikalingų kandidatui į prezidentus.