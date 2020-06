Briuselis savo kailiu pajuto, ką reiškia „Black Lives Matter“

Rinkosi ir šeimos

Dar sekmadienio ryte Briuselyje reziduojantiems diplomatams buvo išplatintas įspėjimas, kad vengtų miesto centrinės dalies, nes prognozuojamos riaušės ir neramumai.

Vis dėlto 15 val. Briuselio laiku prasidėjęs protestas lyg ir nežadėjo nieko blogo. Minios iš visų pusių plūdo prie Teisingumo rūmų, kur ir buvo numatyta renginio vieta. Policininkai mandagiai kreipė žmonių srautus, kad nesusidarytų spūstys, nekreipė dėmesio į kai kuriuos provokuojančius užrašus ant jų nešamų plakatų (pvz.: „Policija – žudikai“), o patys net nesirodė protesto vietoje.

Protestas vyko sekmadienį, kai dar Belgijoje galiojo griežtos karantino priemonės, kaip kad didelių susibūrimų žmonių draudimas, būtinas socialinis 1,5 metro atstumas, kaukių reikalavimai, tačiau žmonių aikštėje buvo tiek daug, kad jokio socialinio atstumo nebuvo įmanoma laikytis. Briuselio valdžia išdavė leidimą renginiui, tačiau su sąlyga, kad jis bus statiškas, t. y. minia niekur nekeliaus. Taip pat buvo išduota tūkstančiai vienkartinių kaukių protesto dalyviams, renginio organizatoriai siūlė nemokamai naudoti rankų antiseptiką.

Iš viso į renginį susirinko apie 10 tūkst. žmonių, nuolat vyko rotacija – vieni ateidavo, kiti išeidavo. Tarp jų ir juodieji, ir baltieji ar arabiškos kilmės. Buvo labai daug jaunimo, bet buvo ir vyresnių žmonių, kai kas atsivedė savo mažamečius vaikus. Tai buvo panašu į iškylą, tik su labai daug žmonių vienoje aikštėje – kai kas gėrė alų, kai kas valgė vaflius ar šoko siaurame rate, nuolat galėjai jausti ir „žolytės“ kvapą.

Skambėjo ir tradiciniai tokiuose renginiuose šūkiai: „Black Lives Matter!“, „No Justice, No Peace!“ („Nėra teisingumo, nėra taikos!“), masiniai priklaupimai, pagerbiant esą rasizmo aukas. Kai kas turėjo su savimi JAV mirusio George’o Floydo paveikslėlius, kai kas laikė plakatus su raudonai (esą krauju) ištepliotu Belgijos karaliaus Leopoldo II, kaltinamu genocidu Konge, atvaizdu. Kalbėta ir apie esą Belgijoje egzistuojantį rasizmą, policijos nusikaltimus (balandžio mėnesį žuvo arabų kilmės jaunuolis atsitrenkęs į policijos automobilį, kai nuo jos bėgo, nes baiminosi būti nubaustas už karantino nesilaikymą).

A crowd has climbed onto the statue of colonial King Léopold II in #Brussels chanting “murderer” and waving the flag of the Democratic Republic of Congo where his atrocities took place. #DRC 🇨🇩 #BlackLivesMatter pic.twitter.com/DIH9MGu39M