Viename pagrindinių Europoje, Briuselio oro uoste Penktadienį ir šeštadienį atšaukiami arba į kitus oro uostus nukreipiami SAS, „British airways“, „Ryanair“, „Turkish airlines“, „EasyJet“, „Air Baltic“ ir kitų avialinijų skrydžiai. Briuselio oro uostas penktadienio vakarą informavo, kad bagažą aptarnaujančios ir kitas paslaugas teikiančios įmonės „Aviapartner“ darbuotojų streikas paveikė apie 30 bendrovių skrydžius – jie nevyks bent iki sekmadienio 6 val. ryto. „Išvykstančių keleivių prašoma nelaukti terminaluose, bet vykti namo ir susisiekti su savo oro linijomis nurodytais telefonais. Atšaukiamų skrydžių bagažas šiandien negalės būti išduotas, jis bus siunčiamas į galutinės kelionės vietą“, – teigiama oficialiame oro uosto tinklalapyje. Atvykstantieji keleiviai taip pat informuojami, jog bagažo kol kas neatgaus ir gali užpildyti prašymą jį atgauti. Įstrigo ir lietuviai Europos Parlamente dirbanti Karolina Štelmokaitė BNS sakė, jog streikas sujaukė daugybės Briuselyje gyvenančių ir dirbančių europiečių planus prasidėjus rudens atostogoms. Ji pati penktadienį ketino skristi iš Briuselio į Palangą Latvijos nacionalinių oro linijų „Air Baltic“ lėktuvu, tačiau skrydis, kaip ir daugelis kitų, buvo atšauktas. Šiuo reisu ketino vykti ir daugiau lietuvių. „Oro uoste yra milžiniškas chaosas, žmonės nakvoja vietoje, visas tiek atvykstančiųjų, tiek išvykstančių bagažas lieka pačiame oro uoste, neatiduodamas jau trečia diena. Yra milžiniškos laukimo eilės, tad net ir tų oro linijų, kurių tiesiogiai nepalietė streikas, keleiviai nebespėja į lėktuvus“, – pasakojo K. Šelmokaitė. Anot jos, kai kurie keleiviai skundžiasi, jog bagažo neatgauna jau trečia diena. Streikai iš dalies paralyžiavo Briuselio oro uostą, tuo metu už keliasdešimties kilometrų į pietus nuo Briuselio esantis Šarlerua oro uostas didesnių problemų išvengė – čia šeštadienio rytą lėktuvai kyla ir leidžiasi pagal planą. K. Štelmokaitei išskristi nepavyko ir šeštadienį, todėl ji pasirinko artimiausią skrydį į Vilnių sekmadienį. Ji pripažįsta, kad Briuselyje streikai yra dažni, tačiau šįkart chaosą sukėlė tai, jog apie protestą nebuvo įspėta iš anksto ir daugelis keleivių nespėjo pakoreguoti planų. BNS žurnalistė Erika Alonderytė, iš Briuselio į Vilnių penktadienio vakarą grįžusi Lenkijos nacionalinio vežėjo LOT lėktuvu, informavo, jog tuo metu Briuselio oro uoste buvo atšaukta apie ketvirtadalis skrydžių. Savo ruožtu K. Štelmokaitė sako, kad didžiausia problema keleiviams – oro linijų komunikacijos stoka. „Nei šiandien, šeštadienį, nei vakar negavome jokių žinučių apie nutrauktus skrydžius, komunikacijos tiesiog nėra“, – piktinosi ji.

