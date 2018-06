Tokį reikalavimą teisme K. Brazauskienė pateikė praėjus ketveriems metams nuo Konstitucinio Teismo (KT) išaiškinimo, kad prezidento sutuoktiniai negali turėti privilegijų. Pasak K. Brazauskienės advokato Gintaro Černiausko, reikalaujama suma apima laikotarpį nuo prezidento A. Brazausko mirties 2010-aisiais iki 2014-ųjų KT išaiškinimo, kad renta jai nepriklauso. Iš viso prašoma priteisti 95 tūkst. eurų žalos ir 18 tūkst. eurų palūkanų. Konstitucinis Teismas 2014 metais paskelbė, kad prezidento našlės rentą įtvirtinanti įstatymo nuostata prieštarauja Konstitucijai. Buvęs KT teisėjas Vytautas Sinkevičius televizijai teigė, kad pripažinus įstatymą antikonstituciniu, iš jo nekyla jokie teisėti lūkesčiai, todėl K. Brazauskienės reikalavimai nepagrįsti. Prezidento našlių rentos klausimas KT buvo sprendžiamas, kai mirus prezidentui A. M. Brazauskui jo našlė 2010 metais pateikė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai prašymą skirti prezidento našlės rentą. K.Brazauskienė tuomet nurodė neturinti draudžiamųjų pajamų, tačiau ji neslėpė valdanti didelės vertės turtą.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.