Kaip yra rašęs DELFI, Lietuva tuo metu priklausė Rusijos imperijos teritorijos daliai, vadinamai „sėslumo riba“. Ši teritorija driekėsi pasienyje su Prūsija, apėmė 15 gubernijų, tarp jų ir Lietuvą, už kurios ribų 1791-1917 m. žydams nebuvo leidžiama gyventi.

Tai vienas ryškiausių žydų diskriminacijos pavyzdžių. E. Avery Lowe tėvais įvardijami Charles Lowe (Loew) ir Sarah Ragoler. Nežinia, kaip E. Avery Lowe tėvų vardai ir pavardės skambėjo autentiškai, bet pats E. Avery Lowe veikiausiai buvo vadinamas žydams būdingu vardu Elijas, jo pavardė galėjo būti transformuota iš Levino.



Elias Avery Lowe (www.ias.edu nuotr.)



Elijas gimė 1879 m. Žemaičių Kalvarijoje. Jo šeima iš Rusijos imperijos migravo į JAV, Niujorką, kai jam buvo 12 metų.

Elijas mokėsi Kornelio universitete, 1900 m. tapo JAV piliečiu. 1902 m. padedamas filantropo Jameso Loebo jis išvyko mokytis į Vokietiją, kur 1908 m. apsigynė daktaro laipsnį, vadovaujamas garsaus paleografo Ludwigo Traubės. JAV E. Avery Lowe vedė Helen Tracy Lowe-Porter, garsią Tomo Mano darbų vertėją iš vokiečių į anglų kalbą. Jie susilaukė dukters Frances Beatrice Lowe, kuri yra B. Johnsono močiutė iš mamos pusės.

Frances ištekėjo už Jameso Fawcetto ir susilaukė 5 vaikų – tarp jų yra ir Charlotte Johnson Wahl, žinoma britų menininkė, Boriso mama, ištekėjusi už Stanley Johnsono, Boriso tėvo.

Gimė JAV ir turi dvigubą pilietybę

Pats B. Johnsonas gimė JAV ir turi dvigubą Amerikos ir Jungtinės Karalystės pilietybę. Jis paprastai pripažįsta žydiškas savo šaknis, kurios jį sieja su Lietuva, bet bendrąja prasme B. Johnsono genealogija labai sudėtinga, vedanti net į Turkiją, Vokietiją.

Boriso prosenelis iš tėvo pusės buvo turkų žurnalistas Ali Kemalis, kuris trumpai net padirbėjo vidaus reikalų ministru Osmanų imperijoje. A. Kemalis buvo nulinčiuotas minios Turkijoje trečiajame XX amžiaus dešimtmetyje.



Ali Kemalis © wikipedia nuotr.

Pats B. Johnsonas yra net kalbėjęs, kad turi čerkesų vergų kraujo, bet tai nėra žinoma tiksliai. „The Guardian“ rašė, kad B. Johnsonas aiškino, jog jo proprosenelė – Ali mama – neva buvo čerkesų vergė, kurią pardavė Ali tėvui ir šis ją išlaisvino.

Bet BBC savo dokumentiniame filme „Who do you think you are?“ nerado tokio fakto įrodymų. Tačiau BBC tyrime visiškai nefigūruoja žydiškos ar litvakiškos B. Johnsono šaknys, ten labiau koncentruojamasi į sąsajas su torių politiko proseneliu A. Kemaliu bei įvairiais aristokratais.

Įdomiausias aspektas tas, kad Borisas Johnsonas galėjo vadintis Borisu Kemaliu. Pasirodo, Ali vedė pusiau šveicarę, pusiau anglę Winifred Brun. Winifred mirė gimdydama, bet Ali sūnų, Boriso senelį, Osmaną Wilfredą Kemalį išaugino Winifred motina Margaret Johnson. Būtent Margaret pasistengė, kad jos vaikaičio Wilfredo pavardė būtų pakeista iš Kemalio į Johnsono.

BBC svarstė, kad pavardė galėjo būti pakeista dėl to, jog Pirmajame pasauliniame kare Britanija ir Osmanų imperija kariavo skirtingose pusėse, todėl jaunuoliui turkiška pavarde galėjo būti nepatogu gyventi tarp britų. BBC komanda taip pat išsiaiškino, kad B. Johnsonas turi aristokratiškų šaknų.

Jo senelis iš tėvo pusės Wilfredas, kurio pavardė buvo pakeista į Johnsono, vedė Irene Eileen Williams. Irene motina buvo Marie Louise de Pfeffel (1882-1944) – barono Charleso de Pfeffelio ir jo žmonos Caroline de Pfeffel provaikaitė. Charlesas de Pfeffelis buvo nežymus Vokietijos didikas (1843-1922), tuo tarpu Caroline de Pfeffel arba Karoline von Rottenburg (1862-1951) buvo neteisėta princo Paulo von Wurttermbergo duktė.

Savo ruožtu princas Paulas buvo britų karaliaus Jurgio II, valdžiusio Angliją 33 metus nuo 1727 m., proproanūkis.