Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininko pavaduotojas Žydrūnas Martinėnas BNS sakė, kad kol kas nėra pavojaus, kad morfino pritrūktų, nes rinkai tiekiamos anksčiau pagamintos ir po sumaišytų pakuočių skandalo patikrintos serijos. „Serijų sandėlyje yra, jos visos patikrintos – ar teisingai supakuotos, ir yra tiekiamos, trūkumo nėra. O konkreti serija nagrinėjama per padidinamąjį stiklą. Ir spaustuvė spausdina, ir žmonės dalyvauja, ir kažkas tikrina, gali būti įvairių problemų, klausimas kompleksinis“, – aiškino Ž. Martinėnas. Susiję straipsniai: Pavojingi vaistai iš prekybos išimti: ką darys kasdien juos vartoję pacientai? Pradėtas tyrimas dėl galimo VVKT vadovo tarnybinio nusižengimo Anot jo, tyrimui vykstant jo medžiaga yra konfidenciali, bet plačiąja prasme klaidos priežastis – nepakankama gamybos proceso kontrolė. „Neįvyktų klaidos, jeigu kontrolė būtų pakankama. Bet galutinės priežastys dar nėra įvardytos“, – sakė Ž. Martinėnas. Jis pabrėžė, kad tyrimas turėtų baigtis ne baudomis, o įpareigojimu gamintojui imtis konkrečių priemonių, kad klaidos nepasikartotų. „Pats gamintojas kartu su tyrimu siūlo priemones. Toliau nevyks gamyba, kol nebus suderintos priemonės, leidžiančios garantuoti, kad nebus tokio tipo klaidų“, – teigė Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininko pavaduotojas. Liepos pabaigoje pranešta, kad gamintojui supainiojus išorines pakuotes iš rinkos atšaukiama Kauno farmacijos įmonės „Santonika“ pagamintų vaistų „Morphin Sanitas“ serija. Šioje serijoje rastos aštuonios klaidinančios pakuotės – morfino ampulės buvo sudėtos į kito preparato – atropino sulfato – dėžutes. Tuo metu skelbta, kad į rinką iš viso buvo patekusios 1980 minėtos serijos pakuotės. „Tas atšaukimas, kuris buvo paskelbtas, buvo susijęs su viena morfino sesija, kurioje buvo surastos aštuonios dėžutės, kai morfinas buvo supakuotos į atropino pakuotes. Atšaukimas to, kas buvo pateikta į didmeną ir į vaistines, praktiškai yra užsibaigęs, tačiau šitas tyrimas tebevyksta“, – sakė Ž. Martinėnas. Lietuvoje tokia klaida, kada sumaišomos pakuotės, nustatyta pirmą kartą. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos duomenimis, per pastaruosius trejus metus Amerikoje ir Europos Sąjungoje fiksuoti keturi panašūs atvejai. Atskirą tyrimą dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos veiksmų atlieka Sveikatos apsaugos ministerija. Ministerija aiškinasi, ar tarnyba tinkamai ir laiku informuoja visuomenę apie pavojingus vaistus.

