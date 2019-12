„Europos Komisijos vadovė pažadėjo, kad vienas jos prioritetinių darbų bus siūlymai dėl minimalios algos ES. Ji minėjo, kad siūlymai bus pateikti per 3 mėnesius. Vadinasi, jau net ir konservatoriai supranta, kad ES reikia minimalaus atlyginimo. Socialdemokratai siekia, kad minimali alga būtų ne mažesnė nei 60 proc. nuo vidutinio šalies atlyginimo“, – šeštadienį Kauno rajone vykusioje konferencijoje „Gerovės valstybė socialinėje Europoje“ sakė V. Blinkevičiūtė.

Europarlamentarės teigimu, ES turėtų priimti direktyvą. Ji priminė, kad ES, mažindama nelygybę, padarė daug, tačiau nepakankamai, rašoma pranešime spaudai.

„Lig šiol Europoje skursta apie 20 mln. vaikų. Nulinis vaikų skurdas – štai koks svarbiausias tikslas. Investicijos į vaikus – pačios svarbiausios investicijos valstybėje. Kai Lietuvoje sakome, kad kovojame už mokytojus, dėstytojus ir didesnes jų algas, tai kovojame ir už mūsų vaikų ateitį“, – pabrėžė V. Blinkevičiūtė.

Ji pažymėjo, kad per 10 metų ES iš skurdo planuota ištraukti 20 mln. žmonių, tačiau planai neįgyvendinti – pavyko ištraukti tik 4,2 mln. žmonių. Vaikų skurdas, pasak politikės, lieka aukštesnis už bendrą skurdo lygį.

Todėl, pasak V. Blinkevičiūtės, labai svarbi EP dirbančių socialdemokratų vaiko garantijos iniciatyva.

„Tam naujoje finansinėje perspektyvoje numatoma beveik 6 mlrd. eurų. Vaikų garantija turėtų užtikrinti vaikų teises į sveikatą, mokslą, tinkamą mitybą ir gyvenimo sąlygas. O užtikrinti šias teises galima tik per skurdo mažinimą nuo mažens, per didžiulės socialinės nelygybės naikinimą, per pakankamų pajamų šeimoms užtikrinimą bei per šeimoms reikalingos paramos užtikrinimą“, – minėjo europarlamentarė.