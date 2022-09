„Neatsakinga ir net gėdinga taip dangstyti savo klaidas arba neveikimą“, – Jonavoje vykstančioje LSDP konferencijoje teigė V. Blinkevičiūtė.

Anot politikės, Lietuvoje „klumpama“ sprendžiant išaugusių energetikos kainų ar rekordiškai aukštos infliacijos problemas. Pasak jos, už problemų sprendimą atsakingi valdantieji blaškosi, kaitalioja sprendimus ir negeba planuoti bent kelių žingsnių į priekį. V. Blinkevičiūtės teigimu, situaciją apsunkina ir „beprasmės rietenos“ su prezidentu. Politikės požiūriu, negelbsti ir iš opozicijos pasigirstančių pasiūlymų bei įstatymų projektų, skirtų spręsti problemas, menkinimas.

„Prezidentas ką pasiūlo – ir premjerė tuoj kerta atgal: netinka. Socialdemokratų, apskritai ir visos opozicijos siūlymai yra viešai menkinami. Arogancija liejasi laisvai“, – kalbėjo LSDP pirmininkė.

Šeštadienį Jonavoje vykstančioje LSDP konferencijoje opozicinė socialdemokratų partija nusiteikusi aptarti karo Ukrainoje, augančių kainų, krizės energetikos sektoriuje, artėjančio šildymo sezono bei chaoso Vyriausybėje klausimus. Socialdemokratai taip pat pristatys savivaldos rinkimų gaires ir kandidatus į merus.

Stipri valdančioji dauguma jau būtų pateikusi krizės valdymo planus

V. Blinkevičiūtės teigimu, valdantieji, prieš rinkimus žadėję kurti stiprią valstybę, patys yra per silpni spręsti užklupusius iššūkius.

„Mūsų šalyje daugiau nei pusė milijono žmonių gyvena ties skurdo riba, daugiau nei pusė milijono žmonių per mėnesį turi išgyventi už maždaug 500 eurų ar mažiau. Valdantiesiems pasakysiu buhalteriškai – taip, kaip jie mėgsta šnekėti, taip gal jiems bus aiškiau. Lietuvoje pragyvenimo savikaina tapo gerokai per didelė. Mūsų šalis tampa nekonkurencinga ne tik prekių, bet ir pragyvenimo prasme. Tą jaučia didžioji dalis Lietuvos žmonių – tarp jų ir vidurinioji klasė. Nauja emigracijos banga jau už mūsų visų nugarų. To neįmanoma nejausti, negirdėti“, – sakė V. Blinkevičiūtė ir ragino valdžią labiau įsitraukti gelbėjant gyventojams.

Politikė piktinosi, kodėl valdantieji negali aiškiai pateikti planų, kaip reaguos į išaugusias elektros kainas ir ko iš valstybės gyventojams tikėtis dar šiemet.

„Ko tikėtis kitais metais, ko tikėtis, jei situacija pablogės, ir kas keistųsi, jei nebus taip blogai, kaip dabar prognozuojama“, – sakė ji.

„Konservatoriai ir liberalai prieš rinkimus žadėjo stiprią valstybę. Stipri valdančioji dauguma jau būtų pateikusi krizės valdymo planus ir juos suderinusi su smulkiuoju ir vidutiniu verslu, su viešojo sektoriaus darbuotojais, medikais, dėstytojais, socialiniais ir kultūros darbuotojais, su profesinėmis sąjungomis, su senjorų ir neįgaliųjų bendruomenėmis. Blogai, kai Vyriausybės veiksmai darosi neprognozuojami“, – sakė LSDP pirmininkė.

„Ilgai laukę dar palaukite, sako mums dabar visiems Vyriausybė“, – kalbėjo V. Blinkevičiūtė.

Sako, kad visuomenė nusipelnė kompetentingo ir sąžiningo energetikos ministro

V. Blinkevičiūtė savo kalboje Jonavoje susirinkusiems socialdemokratams negailėjo kritikos interpeliacijos procedūras pereiti turinčiam energetikos ministrui Dainiui Kreiviui. Taip pat ir tam, kaip su energetikos klausimais tvarkosi visa Vyriausybė.

„Pasirodo, kaltų nėra, algoritmai už kainas atsakingi. Ir dabar, stebint tarptautinį valdančiųjų veikimą, didelės aistros ir noro ginti valstybę, ginti vartotojus – nematyti. Kalbu apie energijos kainas, nesąžiningą energijos biržų veiklą, sąjungininkų Europoje paiešką. Jau vakar reikėjo plaukti ar skristi į Švediją ir tartis dėl pigesnės elektros, nelaukiant Europos Vadovų Tarybos sprendimų. Europos Komisija tam tikrai pritartų. Ar čia, Lietuvoje, laukiama, kada Europos Komisija dar nupirks bilietus į Švediją arba švedai patys mums pasiūlys pigesnę elektrą?“ – klausė V. Blinkevičiūtė.

Ji pabrėžė, kad socialdemokratai, inicijavę D. Kreiviui interpeliaciją, laukia atsakymų į daug ir rimtų klausimų.

Pasak V. Blinkevičiūtės, visuomenė nusipelnė kompetentingo, sąžiningo ir atviro energetikos politikos formuotojo – energetikos ministro. Taip pat, tęsė politikė, nereikėtų pamiršti ir užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio atsakomybės.

„Žinoma, energetikos krizė neturėtų užgožti ir užsienio reikalų ministro atsakomybės už padarytas klaidas. Interpeliacijos jam klausimas vis dar aktualus“, – minėjo socialdemokratų lyderė.

Energetikos ministerija dėl elektros rinkos liberalizavimo susimovė: ragino atsigręžti į Konstituciją

LSDP pirmininkė, toliau kalbėdama apie iššūkius energetikos sektoriuje, ragino valdančiuosius atsigręžti ir į Konstituciją.

„Valdantiesiems derėtų dažniau atsiversti mūsų visų Lietuvos žmonių referendumu 1992 m. priimtą Konstituciją“, – teigė ji.

„Štai ponui energetikos ministrui Kreiviui ir kitiems, kurie mėgsta kaltinti ir vartotojams teisinti savo klaidingus ir aplaidžius politinius sprendimus energetikoje, dera priminti, kad 47 Konstitucijos straipsnio 5 punktas skelbia: „Valstybė gina vartotojo interesus.“ „Perlo Energijos“ istoriją jau žino visa Lietuva. Susimovė ir Energetikos ministerija, susimovė rinkos priežiūros tarnybos, o konservatorių žadėta „stipri valstybė“ tarsi nusišalino nuo problemų sprendimo“, – piktinosi V. Blinkevičiūtė.

„Kur buvo visos šios tarnybos, ministerija ir visa Vyriausybė, kai šios sutartys buvo tik pradėtos brukti vartotojams? Buvo tyla“, – teigė politikė ir pažymėjo, kad jos vedami socialdemokratai siūlė stabdyti elektros rinkos liberalizavimą.

„Mes, socialdemokratai, dar pavasarį siūlėme: stabdykite elektros rinkos liberalizavimą.

Registravome reikiamas įstatymų pataisas. Valdančiųjų nebuvome išgirsti. Dabar už šias valdančiųjų klaidas kompensacijų pavidalu sumokės visi Lietuvos žmonės per Lietuvos biudžetą: apie 10 mln. eurų. Krizė apnuogino bėdas ir su energijos biržomis. Pasirodo, kaltų nėra. Algoritmai už kainas atsakingi. Ir dabar, stebint tarptautinį valdančiųjų veikimą, didelės aistros ir noro ginti valstybę, ginti vartotojus nematyti. Kalbu apie energijos kainas, nesąžiningą energijos biržų veiklą, sąjungininkų Europoje paiešką“, – teigė politikė.

„Energetinės krizės akivaizdoje, matome: nesąžininga laisvoji rinka yra pražūtinga. Visi tai jaučiame. Ir gyventojai, ir verslas. Kuomet vieni kraunasi pasakiškus pelnus, kiti skursta ir bankrutuoja. Ir dėl to kalti neva „algoritmai“, – kalbėjo V. Blinkevičiūtė.

Nuo minimalios algos – jokių mokesčių, iš jos išgyventi neįmanoma

Politikė taip pat teigė, kad opoziciniai socialdemokratai kartu su visais Lietuvos gyventojais laukia iš valdančiųjų aiškių pasiūlymų dėl gyventojų pajamų didinimo.

„Apmaudu ir gaila, kad Trišalėje taryboje taip ir nepavyko pasiekti susitarimo dėl minimalios algos. Iš pradžių net trys ministrų kabineto narės „šaukė“ skirtingus skaičius. Profesinės sąjungos siūlė minimalią algą padidinti iki 888 eurų, kaip rekomendavo Lietuvos bankas. Mes, socialdemokratai, remiame profsąjungų siūlymą. Juk skursta daugiau nei 7 proc. dirbančiųjų. Dirbantieji vis dažniau kreipiasi ir į „Maisto banką“, – sakė politikė.

„Galiausiai palaikau ir raginu svarstyti ir mūsų, socialdemokratų, Seime registruotus projektus, ir prezidento siūlymus, kuo skubiau didinant mažiau ir vidutiniškai uždirbančių gyventojų pajamas“, – teigė ji.

„Mažiausiai uždirbančiųjų apmokestinimo mažinimas – neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) prilyginimas minimaliai algai. Nuo minimalios algos – jokių mokesčių. Todėl kad ji minimali. Socialdemokratų įstatymo projektas jau metus guli Seime. Beje, tą anksčiau siūlė daryti ir pačių valdančiųjų suburta darbo grupė. Vėliau apsigalvojo“, – sakė politikė ir tarsi žirnius į sieną bėrė pasiūlymus, susijusius su gyventojų pajamų didinimu.

V. Blinkevičiūtė: atėjo laikas socialdemokratų merą turėti pačiuose didžiausiuose miestuose

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) artėjančiuose savivaldos rinkimuose tikisi laimėti mero rinkimus ne mažiau kaip 15 savivaldybių, sako šios opozicinės politinės jėgos pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė. Taip pat, jos teigimu, atėjo metas didiesiems Lietuvos miestams išsirinkti merą socialdemokratą.

„Mes turime turėti ne mažiau kaip 15 merų – tai ką turime dabar. Kitokio tikslo mes kelti ir negalime. Susiklosčius, kad dirbsime labai atsakingai, bus išrinkta ir dar daugiau socialdemokratų merų, nes, iš tikrųjų, žmonėms reikia tos kairiosios socialdemokratinės minties ir idėjų įgyvendinimo“, – šeštadienį žurnalistams Jonavoje sakė V. Blinkevičiūtė.

Šia proga politikė su retoriniu klausimu kreipėsi ir į didžiųjų Lietuvos miestų gyventojus.

„Noriu kreiptis į didžiųjų miestų žmones. Ar neatrodo, kad jau seniai atėjo laikas socialdemokratų merą turėti pačiuose didžiausiuose miestuose, nes spręstinų problemų yra be galo daug. Reikia, kad merai tvirtai stovėtų ant žemės ir spręstų tas problemas, kurias reikia“, – sakė politikė.

„Man atrodo, kad vis tiek ateis tas laikas, kada žmonės (dešiniaisiais – ELTA) nusivils. Mūsų partija yra stipri, mes turime savo žmones ir pasitikėjimas jais yra“, – pridūrė socialdemokratė.

V. Blinkevičiūtė užsiminė, kad socialdemokratai jau apsisprendė dėl kandidatų į merus didžiuosiuose miestuose. Tuo tarpu Vilniuje, akcentavo politikė, realiausia kandidatė yra Seimo narė Rasa Budbergytė.

„Yra kandidatai ir Šiaulių, ir Panevėžio, ir Klaipėdos miestų skyriuose patvirtinti. Kauno mieste yra taip pat. Vilnius dar nepriėmė sprendimo, bet aš manau, kad artimiausiu metu sprendimas bus (...). Realiausia kandidatė yra Rasa Budbergytė“, – sakė politikė.

Lietuvos socialdemokratų partija šeštadienį Jonavoje vyksiančioje konferencijoje pristatė kitąmet savivaldos rinkimuose dalyvausiančių 53-jų kandidatų į merus sąrašą.

Šeštadienį Jonavoje vykstančioje LSDP konferencijoje opozicinė socialdemokratų partija nusiteikusi aptarti karo Ukrainoje, augančių kainų, krizės energetikos sektoriuje, artėjančio šildymo sezono bei chaoso Vyriausybėje klausimus. Socialdemokratai taip pat pristatys savivaldos rinkimų gaires ir kandidatus į merus.