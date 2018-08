J. Blažytė savo feisbuko paskyroje rašė pati mačiusi šį pasirodymą ir prisipažino sutinkanti su komiko požiūriu.

„Maksimas Galkinas šaipėsi iš mūsų Prezidentės? Chmm.... Kadangi buvau gyva tų „įvykių“ liudininkė, tai nesiveliant į jokius vertybinius ginčus, tenorėčiau pareikšti vieną pastebėjimą: rusų komikas labai taikliai pasišaipė iš vieno dalyko, iš kurio tikrai buvo verta pasišaipyti. Kalba būtų apie Prezidentės viešųjų ryšių specialistų 2013 m. parengtą priešrinkiminę akciją, kai pastarieji įgrūdo ją į pigių skrydžių bendrovės lėktuvą ir liepė skristi į Londoną. Anokia čia paslaptis, kad taip buvo norėta parodyti mūsų Prezidentės „artimą ryšį“ su liaudimi. Šiuo atveju, su ta liaudies dalimi, kuri skraido į Londoną su „Wizzair“ uždarbiauti ar aplankyti giminių. Na, ko nepadarysi dėl tų rinkimų, dėl papildomų rinkėjų balsų ir visų sėkmės mokesčių į PR (viešųjų ryšių - red. pastaba) kompanijų kasas...“, – rašo ji.

„Atsimenu, tą kartą su siaubu pagalvojau: bet juk Lietuvoje yra dar ir kita liaudies dalis, kuri prekinasi „second hand‘uose“ ir naudojasi lauko tualetais. Tai negi dabar tie „specialistai“, vardan tų nelemtų reitingų, grūs mūsų Prezidentę ir į TAS vietas, lieps TEN darytis selfius, o paskui platins juos po visą pasaulį. Ačiūdie, su ta ANA liaudies dalimi buvo nuspręsta nebesitapatinti... Čia vertėtų prisiminti vieną sparnuotą frazę: „kas leidžiama jupiteriui, tas neleidžiama jaučiui“, – savo nuomonę dėsto J. Blažytė.

Toliau ji dėsto, kad didžiuotis skurdu nėra tinkama strategija: „Gal jau laikas prasiblaivyti nuo to amžino puikavimosi savo skurdu ir tikėjimo, kad pats geriausias visų laikų politikas buvo V. Leninas, kuris gyveno palapinėje prie Razlivo ežero. Ir kad didžiausias blogis – tai sėkmingas žmogus, skraidantis verslo klase“.

„Norėčiau, kad Prezidento rinkimus laimėtų ne tas kandidatas, kuris geriausiai manipuliuoja žmonių emocijomis, bet tas, kuris turi stipriausias įžvalgas, protą ir išmintį. Ir kuriam valstybės interesas yra svarbesnis už bet kokius asmeninius reitingus. Todėl šiuo atžvilgiu, M. Galkinas pasišaipė labai laiku ir labai taikliai. Gal greičiau atsitokėsime“, – komentuoja ji.

Penktadienį DELFI kalbintas Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas, informacinių karų ekspertas dr. Nerijus Maliukevičius teigė, kad šį M. Galkino atvejį vertėtų praleisti pro ausis.

„Humoras visada sukasi apie politiką ir politinius veikėjus. Dilema yra kitoje vietoje: mes jau matome tokią tradiciją, kai pamažu Rusijos atlikėjai, dainininkai ar humoristai, būna susiję su tam tikrais politiniais skandalais. Jie ne tik užsiima savo veikla, bet daro ir politinius pareiškimus, taip komplikuodami situaciją ir patiems organizatoriams, kurie kviečiasi, – kalbėjo N. Maliukevičius, sakydamas, kad tokių pasirodymų ribojimas irgi yra sudėtingas klausimas.

„Ribojimo klausimas yra labai subtilus ir sudėtingas, – kalbėjo N. Maliukevičius. – Užsidarysi duris, įlips per langą, užsidarysi langą – per kaminą įlips. Tai ne visada prasminga, bet iš kitos pusės – visada aiškūs teisiniai dalykai. Jei deklaruojama parama neteisėtiems kariniams veiksmams Ukrainoje, jei vykę jų koncertai Kryme ir ten jie yra įvažiavę nelegaliu būdu, ne per Ukrainą, tai į tokius atlikėjus reikia atitinkamai reaguoti.“