Į darbotvarkę įtrauktos įstatymo pataisos, kurios užtikrintų, kad įgyvendinus mokesčių reformą nemažėtų tantjemų – papildomo atlygio bendrovių vadovams iš įmonės pelno – apmokestinimas. Seime numatomos diskusijos dėl pridėtinės vertės mokesčio mažinimo malkoms ir spaudos leidiniams. „Valstiečius“ remiantys „tvarkiečiai“ siūlo malkas ir medienos atliekas, naudojamas kaip kurą, apmokestinti 9 proc. tarifu – tokiu pat, koks taikomas centriniam šildymui. PVM spaudos leidiniams „valstiečių“ iniciatyva numatoma mažinti nuo 9 proc. iki 5 proc. Parlamentarai antradienį taip pat diskutuos, ar nuo pavasario padidinti stipraus alkoholio akcizą. Galutinius sprendimus šiais klausimas Seimas žada priimti iki Kalėdų. Kitų metų biudžetą valdantieji tikisi patvirtinti antradienį. Jame daugiausia diskusijų kelia Vyriausybės planai sumažinti darbo santykių apmokestinimą.

