Biržų rajone, netoli Astravo dvaro esančiame Pakamponių miškelyje, šių metų birželį turėtų iškilti memorialas nacių nužudytiems ir šioje vietoje užkastiems 2,4 tūkst. žydų.

„Neįsivaizduoju didesnės nepagarbos mirusiesiems, juolab išžudytiems žmonėms, per kurių kaulus vaikščioti, važinėti, varyti gyvulius, mes, lietuviai, suteikėme teisę“, – sako memorialo statybomis besirūpinantis Biržų žydų istorijos ir kultūros draugijos pirmininkas Vidmantas Jukonis.

Tiek esamas, tiek buvusi Biržų merai sako, kad priekaištai nėra pagrįsti.

„Tas kelias eina ne per pačias žydų kapines, o greta jų. Be to, su memorialą statančių žydų atstovais buvome susitikę ne kartą, vyko pasitarimai, derinimai, jie dėl servitutinio kelio jokių pretenzijų neturėjo“, – sakė meras Valdemaras Valkiūnas.

Vicemerė, buvusi merė Irutė Varzienė tikino, kad keliu naudojasi vienas ūkininkas, neturintis kitos galimybės pasiekti savo lauką.