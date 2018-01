Biržų savivaldybės mero pavaduotoja Irutė Varzienė prognozuoja, kad didesni pinigai paskatins tarybos narius daugiau dirbti. „Nemanau, kad dabar jei labai aktyviai vykdo veiklą, tai, galvoju, kad šitas padidinimas, galbūt, išspręs ir šitą kokybės klausimą. Sakykime, darbą įvairiose komisijose, kurios sprendžia dažniausiai probleminius klausimus – socialinio būsto, vaikų apsaugos“, – prognozuoja vicemerė. Biržų rajono tarybos nariai prie 200 eurų dar gali užsidirbti antra tiek, jeigu deklaruotų visas 40 val. per mėnesį tarybos nario darbo, tačiau to realiai niekas nėra daręs ir maksimaliai deklaruojama perpus mažiau. Biržų savivaldybės tarybos nariams padidintos išmokos siejamos su išlaidomis, kurias įrodyti reikalingi dokumentai, degalams važinėjant pas rinkėjus, kanceliarinėms prekėms, ryšio paslaugoms.

