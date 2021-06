Bilotaitė: per sieną su Baltarusija plūsta nelegalūs migrantai, už pervežimą mokamos milžiniškos sumos

Tokius duomenis ministrė pristatė trečiadienį vykusio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdžio metu.

A. Bilotaitė pabrėžė, kad greta Lietuvos turime neprognozuojamą kaimyną – A. Lukašenkos režimą.

„Tą nelegalių migrantų tendenciją Lietuvoje stebime jau kuris laikas. Jei lygintume skaičius, kokie jie dabar yra, tai per šiuos metus tų nelegalių migrantų, kurie atkeliauja iš Baltarusijos, nelegaliai kerta sieną, mes turime 189. Tie skaičiai yra dvigubi, jeigu lygintume su praėjusiais metais – per visą metų laikotarpį“, – posėdžio metu sakė vidaus reikalų ministrė.

Tai, pasak jos, lemia geopolitinės priežastys, tačiau, kaip akcentavo A. Bilotaitė, prie nelegalių migrantų gabenimo per šalių sieną prisideda ir Baltarusijos pasienio pareigūnai.

„Iš to, ką mes matome ir ką bandome pasitarimuose suprasti, aišku yra viena, kad pareigūnai iš tos pusės galimai bendradarbiauja ir dalyvauja tame organizuotame nelegalių migrantų gabenimo sraute“, – teigė A. Bilotaitė.

Ministrė pažymėjo, kad keturis kartus per savaitę vykstą skrydžiai iš Stambulo ir Bagdado į Minską, iš kur vėliau tie žmonės pajuda Lietuvos link.

Kaip Delfi patikslino A. Bilotaitės atstovė spaudai, nelegalaus asmens pervedimo per sieną kaina siekia 15 tūkst. eurų, o šeimos – 30 tūkst. eurų.

„Turime žinių, kad tai yra gerai organizuotų nusikalstamų struktūrų darbas, bendradarbiaujant galimai su pareigūnais“, – pasakojo A. Bilotaitė.

Susisiekus su Baltarusijos pasienio tarnybomis, tęsė ministrė, nelegalių migrantų srauto problema yra neigiama.

„Neramina, kad iš Baltarusijos pusės, kai yra iškeliamas klausimas, kad mes turime savo pusėje nelegalių migrantų, mes gauname atsakymus, kad ne, jie nieko nemato, bandoma slėpti pėdsakus. Tai yra požymis, kad tai yra sąmoninga politika ir sąmoningi veiksmai prieš Lietuvos valstybę“, – akcentavo A. Bilotaitė.

Vidaus reikalų ministrė taip pat iškėlė idėjas apie kelių grupių galimus sprendimus – trumpalaikius ir ilgalaikius. Šiuo metu, kaip pažymėjo ji, sienos režimas yra sustiprintas, pasitelkta Viešojo saugumo tarnyba, svarstoma pasitelkti ir šaulius.

Vis dėlto A. Bilotaitė pabrėžė, kad būtina daryti ir ilgalaikius sprendimus – pavyzdžiui, „padengti“ visą Baltarusijos-Lietuvos pasienio ruožą stebėjimo sistemomis, nes šiuo metu stebėjimo sistemos apima tik 38 proc. ruožo. Taip pat ministrė atkreipė dėmesį, kad reikia mažinti Lietuvos patrauklumą nelegaliai migracijai.

„Šiuo metu patrauklu tai nelegaliai migracijai vykti į Lietuvą – yra žinia, kad pas mus labai gerai, yra neblogos sąlygos. Todėl yra du svarstytini dalykai: apriboti galimybę pasišalinti iš tų vietų, kur yra laikomi mūsų migrantai (…) ir tas pats grąžinimo procesas, kuris dabar komplikuotas, nes yra kovidas“, – kalbėjo A. Bilotaitė.

Baltarusijos-Lietuvos pasienio stebėjimo sistemą planuojama plėsti, kad ji 2022 metais apimtų visą ruožą.

„Lėšų poreikis yra 38 milijonai visai sienai padengti. Noriu aiškiai ištransliuoti žinutę, kad iš Vyriausybės, iš premjerės ir iš Vidaus reikalų ministerijos yra aiški politinė valia, kad mes turime rasti resursų ir tą sieną padengti kaip galima greičiau. Esame pasidėlioję planą ir tikimės sėkmingai tai padaryti“, – teigė A. Bilotaitė.

Liubajevas: daugiausia pažeidimų – Dieveniškių kilpoje

Savo ruožtu Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas generolas Rustamas Liubajevas taip pat antrino, kad nelegalių migrantų skaičiai didėja.

„Jis nuolat auga. Per gegužės mėnesį iš viso buvo 77. (…) Matome, kad šiuo metu iš Irako ir Turkijos dviejų operatorių vykdomi tiesioginiai reisai – du kartus per savaitę atvyksta tie reisai, iš viso keturi reisai per savaitę“, – sakė pasieniečių vadas.

Daugiausia pažeidimų, pasak jo, vyksta Dieveniškių kilpoje.