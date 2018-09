Tuo tarpu dabartinis uostamiesčio vadovas liberalas Vytautas Grubliauskas, partijos kandidato rinkimuose nusileidęs Seimo nariui Simonui Gentvilui, dar neatsako, kokį kelią rinksis – liks su liberalais ar kurs visuomeninį komitetą. „Klaipėdos valdžia visai neišnaudoja miesto pajėgumų ir tarsi stovi vietoje, apsnūdusi plūduriuoja be aiškios krypties. Tikiu, kad galiu padėti miestui atsigauti“, – pranešime cituojama A. Bilotaitė. Ji tvirtina trečią kadenciją dirbdama Seime neatitrūkusi nuo Klaipėdos gyvenimo. „Noriu įrodyti, kad Klaipėda gali daug geriau negu iki šiol, nes miestas turi didžiulį ekonominį, kultūrinį potencialą, kurį būtina atskleisti“, – teigia A. Bilotaitė. A. Bilotaitė jau yra kandidatavusi į Klaipėdos mero postą. 2015 metais ji antrajame ture nusileido dabartiniam uostamiesčio vadovui liberalui Vytautui Grubliauskui. Susiję straipsniai: Rinkimuose Šimašius siekia dalyvauti nebe su Liberalų sąjūdžiu Klaipėdos liberalai iškėlė kandidatą į merus Liberalų sąjūdis mero rinkimuose šįkart kelia kitą kandidatą – Seimo narį Simoną Gentvilą. Partijos Klaipėdos skyriui keliant kandidatą į merus, S. Gentvilas keliais balsais nurungė V. Grubliauską. „Gerbiu liberalų sprendimą, koks jis yra, toks yra, nors gal man jis šiek tiek atrodo keistokas, bet nekvestionuoju jo, o dėl mano ateities variantų yra daug, aš tikrai neskubu jokių daryti karštligiškų judesių“, – BNS trečiadienį sakė V. Grubliauskas. Jis sako sulaukęs raginimų kandidatuoti savarankiškai, bet neatsako, ar ketina tam burti rinkimų komitetą, ar savo ateitį sieja su partija. „Aš kol kas neįvardinau jokios alternatyvos šiai dienai, ką darysiu kitaip nei nedarant nieko, būnant partijos sąrašuose. Tą darau sąmoningai, labai rimtai vertindamas situaciją ir suvokdamas rizikas neskubu su sprendimais“, – sakė V. Grubliauskas. Buvęs parlamentaras V. Grubliauskas Klaipėdai vadovauja antrą kadenciją nuo 2011 metų. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks 2019 metų kovo 3 dieną.

