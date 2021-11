CNN žurnalistė klausė, ar Lietuva svarsto kreiptis į NATO dėl 4-ojo NATO straipsnio aktyvavimo.

„Taip, mes diskutuojame apie tokią galimybę. Jei tai atsitiks, bus blogiausias scenarijus. Nes Lukašenka ir Baltarusijos režimas nėra normalus režimas. Tai yra nedemokratinis ir kriminalinis režimas“, – sakė A. Bilotaitė.

Lithuania is considering triggering @NATO Art. 4, says the country's Interior Minister Agne Bilotaite, in the face of a migrant crisis on the country's border with #Belarus -- This would start a consultation process with other member countries aiming to avoid military conflict.