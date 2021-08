Bilotaitė: apribojus prieglobsčio prašymų pateikimo vietas, humanitarinis koridorius liks

„Neteisėti migrantai, kurie patenka su Baltarusijos pareigūnų pagalba, yra viena, o žmonės, kurie bėga nuo režimo, yra kita. Humanitarinis koridorius bus užtikrintas“, – antradienį Seime sakė Agnė Bilotaitė.

Ji per neeilinę sesiją parlamentarams pateikė Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pataisas, numatančias apriboti prieglobsčio prašymų teikimo vietas esant ekstremaliai situacijai.

Pagal projektą, paskelbus karo, nepaprastąją padėtį ar ekstremaliąją situaciją dėl masinio užsieniečių antplūdžio prašymas suteikti prieglobstį gali būti pateiktas pasienio kontrolės punktuose ar tranzito zonose Valstybės sienos apsaugos tarnybai, teisėtai atvykus į Lietuvą – Migracijos departamentui arba užsienio valstybėje esančiose Lietuvos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose.

Projekte taip pat numatyta, kad užsieniečio prašymas suteikti prieglobstį, pateiktas nesilaikant nurodytos tvarkos, nepriimamas. Jam turi būti paaiškinta prašymo pateikimo tvarka.

Išimtys būtų taikomos pažeidžiamoms grupėms priskiriamiems užsieniečiams ar atsižvelgus į kitas individualias aplinkybes.

Dabar įstatyme numatyta, kad prieglobsčio prašymai priimami tiesiog Lietuvos teritorijoje.

Pernai po prezidento rinkimų Baltarusijoje režimui pradėjus represijas prieš taikius gyventojus Lietuva atidarė humanitarinį koridorių nuo persekiojimo bėgantiems asmenims – sudarytos palengvintos sąlygos baltarusiams atvykti į Lietuvą humanitariniais pagrindais.

Užsienio reikalų ministerijos duomenimis, per metus išduota daugiau nei 800 tokių leidimų.

„Humanitarinis koridorius veikė ir veiks. Visomis galimomis priemonėmis tai užtikrinsime“, – antradienį sakė A. Bilotaitė.

Ji pranešė, kad kitą savaitę numatomas Europos Sąjungos vidaus reikalų ministrų tarybos posėdis, jis bus skirtas klausimams, susijusiems su migrantų išnaudojimu politiniais tikslais.

A. Bilotaitė sakė, kad dabartinis ES teisinis reguliavimas dėl prieglobsčio suteikimo neatitinka šiandieninių realijų.

„Manau, kad tai puiki galimybė žingsnis po žingsnio pasiekti pokyčių ES teisiniame reguliavime“, – tvirtino ji.

Minėtos įstatymo pataisos teikiamos siekiant stabdyti neteisėtų migrantų antplūdį per Baltarusiją.

Antradienį per pateikimą joms pritarta 87 parlamentarams balsavus už ir trims susilaikius.

Projektą siekiama priimti ypatingos skubos tvarka antradienį.

Šiemet į Lietuvą per sieną su Baltarusija pateko per 4 tūkst. migrantų. Lietuvos pareigūnai išaugusius migracijos srautus vadina Baltarusijos režimo hibridine agresija. Dėl to šalyje paskelbta ekstremali padėtis.

Taip pat priimtas sprendimas apgręžti neteisėtai sieną bandančius kirsti asmenis, tai gerokai sumažino plūstančiųjų srautus.