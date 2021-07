„Šią savaitę yra skelbiamas tarptautinis pirkimas visam dideliam koncertinos kiekiui įsigyti. Taip pat yra atkeliavusi jau iš Estijos parama, tai yra 100 kilometrų (koncertinos – ELTA). Kadangi koncertina nėra vien tas dalykas, kurio užtenka, reikalingos papildomos dalys, montavimo dalykai, tam tikri priedai, tai šiomis dienomis turėtų būti įvykęs konkursas toms trūkstamoms dalims įsigyti“, – „Žinių radijui“ teigė A. Bilotaitė.

Ministrė sakė, kad koncertinos montavimo darbams paskirti kariai jau yra pasiruošę pradėti darbus.

„Yra apie 100 kilometrų ruožas, kuris yra įvardijamas kaip rizikingiausias. Tai mūsų prioritetas yra skubos tvarka uždengti šį pavojingiausią ruožą“, – paaiškino ji.

A . Bilotatė taip pat pabrėžė, kad tiesiant tvorą Baltarusijos pasienyje tikslas yra išlaikyti maksimalų skaidrumą.

„Noriu patikinti, kad viskas yra daroma, jog tas tiekimas nenutrūktų, kad tie procesai vyktų. Bet, žinote, yra dvi pusės. Yra raginimų nepaisyti taisyklių, procedūrų, bet aš tikrai labai nenoriu, kad šis projektas taptų kažkokios „auksinės tvoros“ projektu“, – sakė ministrė.

„Mano tikslas, kad būtų išlaikytas maksimalus skaidrumas, bet aš suprantu ir prioritetą viską padaryti kiek galima skubiau“, – pridūrė ji.

ELTA primena, kad šiemet iš viso į Lietuvą iš Baltarusijos iki vidurnakčio iš trečiadienio į ketvirtadienį bandė patekti 3 145 neteisėti migrantai. Šis skaičius yra 39 kartus didesnis, nei buvo per visus 2020 metus. Pernai visame Lietuvos pasienyje sulaikytas 81 toks užsienietis. 2019 m. pasieniečiams įkliuvo 46 neteisėti migrantai, 2018 m. – 104, 2017 m. – 72.

Šią liepą pasieniečiai sulaikė 2 484 migrantus. Birželį tokių buvo 473, gegužę – 77, balandį – 70, o kovą – 8.

Labai išaugus tokių atvejų skaičiui VSAT sustiprino sienos su Baltarusija apsaugą. Be įvairių organizacinių priemonių, į šį ruožą buvo komandiruoti pareigūnai iš kitų VSAT padalinių bei skirti papildomi techniniai resursai. Be to, pasieniečiams į pagalbą atėjo pajėgos iš kitų Lietuvos institucijų, tarp jų kariuomenės, taip pat Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros FRONTEX bei Estijos pareigūnai.