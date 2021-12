„Mūsų pastangos pakeisti Europos Sąjungos migracijos politiką jau duoda vaisių. Europos Komisija įsiklausė į mūsų argumentus ir pasiūlė lankstesnes prieglobsčio suteikimo procedūras. Tai išties labai svarbu ES šalims narėms, turinčioms sieną su Baltarusija ir patiriančioms beprecedentį migrantų antplūdį“, - socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje trečiadienį rašė A. Bilotaitė.

Ministrės teigimu, šie pakeitimai buvo inicijuoti dar rudens pradžioje, o per šį laikotarpį jie susilaukė pusės Bendrijos šalių paramos.

„Laukiame tolimesnio darbo su pasiūlymo tekstu ir tikimės, kad Tarybos sprendimas atlieps visus iššūkius, su kuriais susiduriame. Pasiūlymus šiuo klausimu Europos Komisijai pateikėme dar rugsėjį, o spalį mūsų bendrą kreipimąsi į Europos Komisiją palaikė 12 ES vidaus reikalų ministrų, vėliau palaikymą išreiškė dar 2 šalys“, – teigia ji.

Savo feisbuko įraše A. Bilotaitė kartu pasidalino nuoroda į Europos Komisijos pranešimą, kuriame skelbiama, kad buvo priimtas laikinų prieglobsčio ir grąžinimo priemonių rinkinys, leisiantis Lietuvai, Latvijai ir Lenkijai reaguoti į nepaprastąją padėtį prie ES išorės sienos su Baltarusija

Pabrėžiama, kad šiame pasiūlyme teikiamos priemonės yra išskirtinio ir išimtinio pobūdžio. Jei nebus pratęstos ar panaikintos, šios priemonės galios 6 mėnesius ir bus taikomos neteisėtai iš Baltarusijos į ES atvykusiems ir pasienio teritorijoje esantiems arba į sienos perėjimo punktus prisistatantiems ne ES piliečiams.

Minėtos trys valstybės narės turės galimybę prieglobsčio prašymus užregistruoti ne per 3–10 dienų, kaip yra dabar, o per ilgesnį laikotarpį, t. y. per 4 savaites. Spręsdamos dėl prieglobsčio prašymų šios valstybės narės visiems prieglobsčio prašymams, įskaitant apeliacinius skundus, taip pat gali taikyti prieglobsčio procedūrą pasienyje, kurios maksimali trukmė – 16 savaičių, išskyrus atvejus, kai nėra galimybių suteikti tinkamos paramos prašytojams, turintiems ypatingų sveikatos problemų. Taikant šią procedūrą pirmenybė turėtų būti teikiama tinkamai pagrįstiems prašymams ir šeimų bei vaikų teikiamiems prašymams.

Valstybės narės pirmiausia taiko tokias priėmimo sąlygas, kuriomis tenkinami pagrindiniai poreikiai, įskaitant prie sezoninių oro sąlygų pritaikytą laikiną būstą, maistą, vandenį, drabužius, tinkamą medicininę priežiūrą ir pagalbą pažeidžiamiems asmenims, visapusiškai gerbiant žmogaus orumą. Svarbu, kad valstybės narės užtikrintų glaudų bendradarbiavimą su Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuru (UNHCR) ir atitinkamomis organizacijomis partnerėmis, kad būtų remiami asmenys, patekę į šią nepaprastąją padėtį.

Atitinkamos valstybės narės galės taikyti paprastesnes ir greitesnes nacionalines procedūras, įskaitant dėl asmenų, kurių tarptautinės apsaugos prašymai šiomis aplinkybėmis buvo atmesti, grąžinimo.