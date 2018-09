Kaip BNS sakė departamento vadovė Evelina Gudzinskaitė, pabėgėliai perkelti iš Turkijos stovyklų. Pastarąjį kartą pabėgėliai į Lietuvą perkelti pernai gruodžio 21-ąją. „Turėtumėme priimti sprendimus dėl jų prieglobsčio prašymo, tuomet vyks integracija“, – sakė ji. Šiuo metu Lietuva iš Italijos, Graikijos ir Turkijos yra perkėlusi 486 asmenis, 142 jų liko Lietuvoje, tarp jų – daugiau nei 30 grąžintų iš kitų ES šalių arba parvykusių savo noru. Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas anksčiau BNS teigė, kad pabėgėlių perkėlimas strigo, nes nesulaukta migrantų anketų iš Graikijos ir Italijos.

