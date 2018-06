Anot jos, 18 proc. savivaldybių administracijų darbuotojų yra giminaičiai, sutuoktiniai arba sutuoktinių giminaičiai. Vis dėlto STT teigia, kad nepotizmo intensyvumas skirtingose savivaldybėse nėra tolygus. Gegužės pabaigoje atlikta analitinės antikorupcinės žvalgybos analizė rodo, kad daugiausiai giminystės ryšiais susijusių darbuotojų yra Pagėgių (35 proc.), Varėnos rajono (29 proc.), Šalčininkų rajono (28 proc.) ir Zarasų rajono (27 proc.) savivaldybių administracijose. Mažiausias nepotizmo lygis nustatytas Rokiškio rajone (3 proc.), o Vilniaus, Alytaus ir Palangos miestų savivaldybėse giminės yra po 7 proc. darbuotojų. „Giminystės ryšiai institucijose savaime nėra problema, tačiau kuo didesnis nepotizmo intensyvumas egzistuoja, tuo didesnė tikimybė, kad gali būti bandoma naudotis einamomis pareigomis, proteguoti ir siekti naudos savo šeimos nariams bei giminaičiams“, – pranešime cituojamas STT direktoriaus pirmasis pavaduotojas Jovitas Raškevičius. Susiję straipsniai: STT pateikė informaciją dėl VSD pažymoje minimo Šato, prezidentė tarsis su premjeru Kolegos papirkimu kaltinamam teisėjui siūloma skirti 25 tūkst. eurų baudą „Nepotizmo kontrolei turėtų būti skiriamas pakankamas dėmesys, nes nuo to priklauso priimamų sprendimų objektyvumas ir skaidrumas, visuomenės pasitikėjimas vietos valdžios institucijomis“, – kalbėjo jis. Pagėgių meras Virginijus Komskis BNS tvirtino sunkiai galintis patikėti STT skelbiamais skaičiais apie jo savivaldybės darbuotojų sąsajas giminystės ryšiais. „Mažoje savivaldybėje ten daug gali būti giminių, bet 35 proc. yra labai daug. Negaliu netikėti tuo, kas skelbiama, bet iš tikrųjų sunku (patikėti – BNS)“, – sakė V. Komskis. Jis teigė, kad bandys patikrinti STT paskelbtos informacijos tikslumą, tačiau pabrėžė šioje situacijoje negalintis padaryti daug. „Žinote, meras pakeisti kažko negali. Vis dėlto visada administracija priklauso administracijos direktoriui, direktorius pavaldus tarybai. Sunku būtų nustatyti, nuo kada susidarė tokia situacija“, – kalbėjo meras. STT žada analogiškus nepotizmo vertinimus atlikti reguliariai.











