Šis skveras yra tarp Lvovo, Kalvarijų gatvių ir Konstitucijos prospekto, šalia savivaldybės administracinio pastato. J. Jablonskis buvo literatūrinę lietuvių kalbą norminęs kalbininkas. Jo veikla itin reikšminga literatūrai pereinant nuo tarmių prie bendrinės kalbos vartosenos.











