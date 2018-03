„Jis neatėjo į suvažiavimą, turėjome informaciją, kad serga. Jis žadėjo būti steigėju, bet tą dieną neatėjo. Kai steigėjų buvo beveik 4,5 tūkstančio, tai irgi nėra problema“, – BNS pirmadienį sakė J. Bernatonis. Jis taip pat nesusipratimu vadino situaciją, paaiškėjus, kad E. Jankevičius buvo išrinktas šeštadienį įsteigtos naujos partijos pirmininko pavaduotoju, nors pats pabrėžė tam sutikimo nedavęs. „Tai iš tiesų nesusipratimas, kadangi mes kalbėjomės trise – Elvinas, Gediminas Kirkilas ir aš, ir, matyt, tuo metu mes supratome, kad jis norėtų būti pavaduotoju. Tik noriu pasakyti, kad čia nėra jokios bėdos, nes išrinkome iš viso devynis pavaduotojus, tai ir aštuoni patemps tą naštą.(...) Apklausiau visus kitus pavaduotojus - visi sutinka “, – aiškino J. Bernatonis. Paklaustas, ar ši situacija nesukels abejonių ir dėl kitų partijos steigėjų bei jų sąrašų patikimumo, J. Bernatonis sakė tokių nuogąstavimų neturįs, nes visi partijos steigėjai arba patys dalyvavo steigiamajame suvažiavime, arba yra pasirašę įgaliojimus. Partijos steigimo dokumentus Teisingumo ministerijai ketinama pateikti po savaitės. Šeštadienį steigiamajame LSDDP suvažiavime pirmininko pavaduotoju išrinktas E. Jankevičius vadino tai nesusipratimu ir tikino neketinąs stoti nei į šią, nei į bet kurią kitą partiją. „Mane kalbino, bendravau ir su Gediminu Kirkilu, ir su Juozu Bernatoniu. Matyt, kažkoks nesusipratimas įvyko. Nors vertinu šitą politinę jėgą, bet neigiu – nedaviau sutikimo nei tos partijos nariu, nei pavaduotoju būti. Buvo paruoštukai paruošti ir, matyt, automatiškai perskaitė“, – BNS šeštadienį sakė E. Jankevčius. LSDDP pirmininko pavaduotojai šeštadienį suvažiavime patvirtinti be jų prisistatymo, be atskiro balsavimo, bendru sutarimu ir plojimais. Tačiau E. Jankevičius teigė suvažiavime nedalyvavęs, šiuo metu dirbantis S. Skvernelio komandoje ir į didžiąją politiką sukti neketinantis. Buvusioje tuometinio premjero Algirdo Butkevičiaus Vyriausybėje E. Jankevičius yra dirbęs vidaus reikalų viceministru. LSDDP pirmininkas G. Kirkilas šeštadienį taip pat žurnalistams patvirtino, kad E. Jankevičių Seimo LSDD frakcija yra pasiūliusi į teisingumo ministro postą. Jis liko laisvas iš jo neseniai pasitraukus Mildai Vainiutei. Tačiau E. Jankevičius teigė ir šiuo atveju sutikimo būti kandidatu į ministrus nedavęs. LSDDP pirmininko pavaduotojais šeštadienį taip pat patvirtinti parlamentarai Irena Šiaulienė, Juozas Bernatonis, Andrius Palionis, Rimantė Šalaševičiūtė, buvę „darbiečiai“ Seimo narys Petras Čimbaras, Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė ir jos artima bendražygė Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, eksparlamentaras Kęstutis Daukšys, kelias partijas pakeitęs verslininkas Andrius Šedžius.











2 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.