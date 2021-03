Tai gausiausia paskiepyta visuomenės grupė. Tarp 70-79-erių metų žmonių paskiepytųjų perpus mažiau – 15,3 proc.

Šiuo metu pirmąja vakcinos doze paskiepyta per 200 tūkst. arba 7,16 proc. šalies gyventojų, abi vakcinos dozes gavo 80,5 tūkst. arba 2,88 procentai.

Statistikos departamento skelbiamas žemėlapis rodo, jog daugelyje savivaldybių vakcinacija vyksta daugiau mažiau tolygiai: bent viena vakcinos doze paskiepyta 6-9 procentai jų gyventojų. Gerokai daugiau pasiskiepijusių yra kurortinėse savivaldybėse: Birštone pasiskiepiję 15 procentų, Kuršių nerijoje – 13,7 procentų, Druskininkuose – 11 procentų, Palangoje – 10 proc.

Tarp mažiausiai gyventojų paskiepijusių savivaldybių išsiskiria Šalčininkai, kur pasiskiepijo vos 3,4 proc. gyventojų, ir Visaginas, kur pasiskiepijusių yra 4 proc.

Tarp didžiųjų miestų vakcinavimo procesas vyksta panašiai: daugiausia gyventojų, beveik 8 proc., paskiepyta Alytuje, mažiausiai – 6 proc., Klaipėdoje.

Statistika rodo, jog šią savaitę per parą darbo dienomis pirmąja doze Lietuvoje paskiepyta po 7,4-9,4 tūkst. žmonių kasdien. Antrąja doze daugiausiai žmonių paskiepyta trečiadienį ir ketvirtadienį: atitinkamai po 2,2 ir 4,3 tūkst. Savaitgalį paskiepijama po kelis šimtus žmonių.

Tarp pirmąją dozę gavusiųjų šią savaitę daugiausiai buvo 70-79-erių metų amžiaus grupei priklausančių žmonių: jų per savaitgalį ir keturias darbo dienas paskiepyta daugiau kaip 17,7 tūkst. Vyresnių nei 80 metų gyventojų per tą patį laikotarpį paskiepyta per 12,8 tūkst.

Lietuva šiuo metu yra gavusi 328 tūkst. 235 vakcinos dozes, visas šis kiekis yra išvežiotas į skiepijimo centrus, sunaudota 280 tūkst. 565 dozių.

Pagal Vyriausybės planą, per kovą abiem vakcinos dozėmis turėtų būti paskiepyti vyresni nei 80 metų gyventojai bei dauguma 75-80 metų gyventojų, pradėta vyresnių nei 65-erių metų žmonių vakcinacija. Masinė gyventojų vakcinacija turėtų prasidėti gegužę.