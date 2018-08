Atvykstantys Belgijos karinių oro pajėgų kariai perims vadovavimą misijai iš Portugalijos karių ir misiją sustiprinusių Ispanijos karinių oro pajėgų, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Belgijos kariai misijoje tarnaus su keturiais naikintuvais F-16. Belgijos naikintuvai oro policijos misijai Lietuvoje dislokuojami ketvirtą kartą, dar tris kartus jie misijoje dalyvavo iš Estijos. Misiją Lietuvoje baigiantys portugalai čia buvo atsigabenę keturis naikintuvus, o misiją sustiprinę ispanai Šiauliuose dislokavo šešis naikintuvus. NATO oro policijos misija savo naikintuvų neturinčiose Baltijos šalyse vykdoma nuo 2004 metų, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo Aljanso narėmis.

