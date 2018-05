„Mūsų siūlymas yra toks, kad dar šiais metais įvyktų, bet prieš tai turėtų padirbėti darbo grupės, sudarytos iš Lietuvos ir Lenkijos parlamentarų, kad jie apibrėžtų dienotvarkę“, – ketvirtadienį per spaudos konferenciją Seime sakė B. Mazurek. Ji tvirtino norinti, jog PA dirbtų ne formaliai, o efektyviai, būtų aktyvi. „Norime, kad šita Asamblėja būtų veiksni, kad spręstų problemas, kurias turime. Terminų dar nežinome, norime, kad darbo grupės susitiktų kuo greičiau, jeigu įmanoma, dar gegužės mėnesį“, – teigė B. Mazurek. „Manau, kad rudenį, vėliausiai į metų pabaigą Asamblėja įvyks“, – pridūrė ji. Šio Lietuvos ir Lenkijos parlamentarų bendradarbiavimo formato veikla buvo įšaldyta 2009 metais. Šių metų kovą Lietuvos Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui viešint Varšuvoje Lenkijos Senato pirmininkas Stanislawas Karcewskis pažadėjo inicijuoti dvišalės Parlamentinės Asamblėjos posėdį.

