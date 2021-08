„Policijos Raimondui E. paskirta bauda yra pagrįsta ir proporcinga padaryto administracinio nusižengimo pavojingumui – iš Administracinių nusižengimų registro išrašo matyti, jog Raimondas E. jau ne kartą baustas už analogiškų administracinių nusižengimų padarymą, skiriant jam minimalias ir artimas sankcijoje numatytam baudos vidurkiui baudas, tačiau tai jo nesulaikė nuo tolimesnio neteisėto elgesio ir administracinių nusižengimų darymo“, – pažymėjo teisėja Regina Bertašienė.

Pasak teismo, būdamas viešoje vietoje ir nedėvėdamas nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės (veido kaukės, respiratoriaus ar kitos priemonės), Raimondas E. pažeidė Vyriausybės nutarimo nuostatas, nes teisės aktuose numatyti draudimai bei ribojimai yra privalomi visiems šalies gyventojams.

„Subjektyvus asmens manymas, jog jis pats ar kiti asmenys neserga, neatleidžia nuo įstatyme numatytos pareigos dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę viešoje vietoje karantino metu“, – pabrėžė teisėja.

Maksimali įstatyme numatyta bauda klaipėdiečiui buvo skirta po įvykio vienoje uostamiestyje esančioje parduotuvėje „Maxima“ – be veidą ir nosį dengiančios kaukės pastebėtą pirkėją bandė sudrausminti parduotuvės darbuotojai, tačiau šis į reikalavimus nereagavo, todėl buvo iškviesti policijos pareigūnai.

„Turiu teisę į įsitikinimus, kad ir kokie jie būtų kvaili“

Tuo metu prieš kaukių dėvėjimą kategoriškai pasisakantis klaipėdietis aiškino, kad jis „turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti“.

„Mano nuomone, kaukė yra absurdas, ji nepadeda ir neveikia kiniško popkornoviruso metu, kenkia ir gali sužlugdyti mano sveikatą ir imuninę sistemą, – teigė vyras. – Aš turiu teisę į savo įsitikinimus, kad ir kokie jie būtų kvaili ar nepopuliarūs. Moksliškai įrodyta, kad kaukė kenkia sveikatai ir neapsaugo nuo šio „vienkartinio viruso“ – nuo kaukės nešiojimo žmonės suserga bakteriniu plaučių uždegimu. Manau, kad yra pažeidžiamas žmogaus teisių ir laisvių pasirinkimas.“

Raimondas E. taip pat aiškino, kad, nors parduotuvėje ir buvo be kaukės, tačiau tai esą neužkliuvo nė vienam pirkėjui.

„Užkliuvau tik parduotuvės kasos darbuotojai ir apsauginininkui, kuriam pasiskundė kasininkė, tada jis kaip pamišęs man iš rankų griebė prekę, sakydamas kad be kaukės neparduos, – teismui aiškino vyras. – Tuomet nuėjau pasiimti vėl tą pačią prekę iš lentynos. Kuprinėje turėjau skarą, ją užsimoviau ant veido nedengdamas nosies – juk kvėpuoti reikia. Bet jiems vis tiek netiko, nors realiai man ir nebūtina kaukė. O tuomet jie paskambino policijai.“

Anot piktybinio pažeidėjo, policijos pareigūnai taip pat neatsižvelgė į jo nuomonę dėl kaukių dėvėjimo.

„Manau, kad baudų skyrimas nėra kova su pandemija, tai tiesiog bauginimo priemonė“, – Raimondo E. teigimu, sprendžiant klausimą, ar asmuo padarė karantino taisyklių pažeidimą, turi būti atsižvelgiama, ar toks pažeidimas sukėlė pavojų plisti užkrečiamai ligai. O esą jeigu tokių duomenų nėra, tuomet niekas ir negali būti baudžiamas administracine tvarka.

Be to, vyras pabrėžė, kad per visą karantino laikotarpį, kuris esą yra „nelegalus įstatymiškai“, nė vienas parduotuvės darbuotojas jį aptarnavo nedėvint kaukės, tačiau dėl to nebuvo patrauktas atsakomybėn.

„Aš nepriklausau rizikos grupei, o ažiotažas dėl būtino kaukės dėvėjimo yra perteklinis, kadangi nekėliau jokios grėsmės aplinkiniams“, – savo tiesos laikėsi Raimondas E.

„Ant ledų neparašyta, kad jie parduodami tik dėvint kaukę“

Tuo metu policijos pareigūnai, atvykę į parduotuvę aiškintis kilusio konflikto, teigė, kad net prie jų pirkėjas taip pat neteisingai dėvėjo nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę, o rašant pažeidimo protokolą ne kartą jiems kartojo, jog „gana vykdyti absurdiškus įstatymus“.

„Gali surašyti man protokolą, nes tik tai sugebi padaryti“, – pareigūnų darytuose vaizdo įrašuose užfiksuota, kaip Raimondas E. piktinosi savo pareigas atliekančiais patruliais.

Tuo metu kitoje byloje buvo nustatyta, kad Raimondas E. buvo nubaustas 500 Eur bauda, kai be veidą ir nosį dengiančios kaukės apsilankė Klaipėdoje esančioje „Lidl“ parduotuvėje. Čia vyras ketino nusipirkti ledų, bet kadangi buvo veido kaukės, pardavėja atsisakė jį aptarnauti.

„Ant ledų pakuotės nebuvo parašyta, kad jie parduodami tik dėvint veido kaukę, – savo argumentus teismui dėstė Raimondas E. – Prie manęs priėjo parduotuvės apsaugos darbuotojas ir pradėjo mane gąsdinti, šantažuoti, jog bus iškviesta policija. Taip ir buvo padaryta, o vėliau man policijoje buvo grasinama, kad jeigu nesumokėsiu 250 Eur baudos, tuomet turėsiu mokėti 500 Eur, bet man tokios baudos kelia abejonių, manau, valstybė policija policijos pareigūnus pasitelkė kovai su žmonių teisėmis ir laisvėmis, o ne medicininėms karantino reikmėms.“

Tačiau tokie Raimondo E. argumentai nė kiek neįtikino jam iškeltas administracinių nusižengimų bylas nagrinėjusių teisėjų.

Anot jų, visiems be išimties yra privaloma laikytis karantinom ribojimų ir draudimų, o Raimondo E. teiginiai, kad jis esą nesukėlė pavojaus išplisti pavojingoms ligoms, kadangi nepriklauso jokiai rizikos grupei, absoliučiai yra nepagrįsti.

„Subjektyvus asmens manymas, jog jis pats ar kiti asmenys neserga, neatleidžia jo nuo įstatyme numatytos pareigos dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę viešoje vietoje karantino metu“, – pažymėjo teismas.

Pasak teismo, atsakomybė kyla visiems, kurie nesilaiko Vyriausybės nutarimo ir parduotuvėse nedėvi veidą ir nosį dengiančių kaukių. Ir net nesvarbu, ar buvo nustatyta, kad tai realiai sukėlė kokias nors konkrečias pasekmes kitiems asmenims – t. y., ar asmuo užsikrėtė koronavirusu ar ne: „Pagal šiuo metu formuojamą teismų praktiką atsakomybei kilti nebūtinas ligos požymių ar jos diagnozavimo nustatymas“.