Be veido kaukės „Maximoje“ siautėjusį recidyvistą prirakino prie turėklų, o paskui – įkalino

Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Banga Bartkienė paskelbė, kad pastaruoju metu niekur nedirbęs, bet Užimtumo tarnyboje registruotas ir dėl vagysčių, viešosios tvarkos sutrikdymo, plėšimo, narkotikų vartojimo ir fizinio smurto teistas M. Kočerovas privalo būti įkalintas.

„Teismas mano, kad kaltinamąjį tik laisvės atėmimo bausmė sulaikys nuo naujų nusikalstamų veikų padarymo“, – teisėja pabrėžė, kad anksčiau teismo skirtų bausmių jis neatliko, toliau nesilaiko įstatymų.

Už tai, kad viešoje vietoje užpuolė „Maximos“ apsaugos darbuotoją, teisėja M. Kočerovui skyrė keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmę, kurią subendrino su anksčiau kitose bylose priimtais nuosprendžiais, ir nutarė, jog devintą kartą nuteistas vyras pataisos namuose turės praleisti 7 mėnesius 10 dienų.

M. Kočerovas, kuriam jau yra tekę išbandyti įkalinimo įstaigų gultus, su teismo paskelbtu nuosprendžiu sutiko, jo neskundė ir jau yra išsiųstas į pataisos namus.

„Šioje byloje tyčinis smurto naudojimas prieš nukentėjusį vertintinas kaip įžūlus elgesys, demonstruojantis nepagarbą aplinkiniams, – nurodė teismas. – Dar atkreiptinas dėmesys į tai, kad nusikalstama veika buvo padaryta vietoje, kur žmonės susirenka apsipirkti, karantino laikotarpiu. Nustatyta, kad M. Kočerovo elgesys buvo įžūlus ir juo buvo demonstruojama nepagarba aplinkiniams ir aplinkai.“

Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad M. Kočerovas Lietuvoje paskelbto karantino metu, balandžio 25 d., apie 18.40 val., Jonavoje esančioje parduotuvėje „Maxima“, įspėtas apsaugos darbuotojo dėl nedėvimos nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės ir paprašytas išeiti iš parduotuvės, tyčia sudavė smūgį kumščiu apsaugininkui į veidą.

Ekspertai nustatė, kad apsaugininkas patyrė fizinį skausmą, jam nustatyta poodinė kraujosruva kairės akies vokuose.

Tačiau nors ir buvo užpultas, bet apsaugos darbuotojas neprarado budrumo – vyras M. Kočerovą sugebėjo sulaikyti ir vėliau su kitais apsaugininkais net prirakino prie turėklo, kad šis negalėtų pasprukti, kol neatvyko policijos pareigūnai.

Nustatyta, kad M. Kočerovas buvo apsvaigęs nuo alkoholio – praėjus daugiau kaip valandai po incidento, jam buvo nustatytas 2,27 prom. girtumas.

Apie tai, kaip įsivėlė į konfliktą su „Maximoje“ dirbančiu apsaugininku, baudžiamojon atsakomybėn patrauktas jonaviškis daug nekalbėjo – teisme pasakė, kad ne viską dėl išgerto alkoholio prisimena.

„Taip, buvau be apsauginės kaukės, gali būti, kad apsaugos darbuotojas man dėl to liepė išeiti iš parduotuvės, bet aš neklausiau ir jam sudaviau į veidą, – sakė M. Kočerovas. – Tai vyko vos tik įėjus į parduotuvę, po to grumtynės persikėlė į lauką ir mane prirakino prie turėklų ir laukė, kol atvažiavo policininkai.“

M. Kočerovas teigė, kad pripažįsta kaltę, o dėl to, kaip pasielgė, esą nuoširdžiai gailisi. Jis taip pat pažymėjo, kad apsaugos darbuotojo nebūtų užpuolęs, jeigu būtų buvęs blaivus.

Kur kas plačiau apie incidentą parduotuvėje papasakojo nukentėjusiuoju pripažintas apsaugininkas.

„Išėjęs iš apsaugos darbuotojų kabineto į tambūrą, kuriame sustatytos rakinamos spintelės, pamačiau jauno amžiaus tamsiaplaukį vyrą, kurį žinojo iš matymo kaip parduotuvės lankytoją, – pasakojo nukentėjusysis. – Vyras, įėjęs į tambūrą, sėdėjo ant spintelių ir keikė praeivius, jis buvo be apsauginės veido kaukės. Priėjęs jam pasakiau, kad jis yra be veido apsaugos priemonių ir į parduotuvę nebus įleistas, todėl privalo pasišalinti. Jis tada nušoko nuo spintelės ir man dešiniu kumščiu smogė į kairės akies sritį. Nuo suduoto smūgio nenugriuvau, išlaikiau pusiausvyrą ir šį vyrą sugriebiau, išstūmiau per parduotuvės lauko duris, prispaudžiau prie turėklų ir laikiau, o tai pamačiusi kasininkė paspaudė pavojaus mygtuką – iškvietė apsaugos darbuotojų ekipažą.“

Šie, anot apsaugininko, atvyko labai greitai ir jį sužalojusį vyrą prirakino antrankiais prie turėklo, o tada apie įvykį pranešė Bendrajam pagalbos centrui.

„Sulaikytas vyras buvo perduotas policijos pareigūnams“, – sakė nukentėjusysis.

Jis prisipažino, kad šio incidento metu taip pat patyrė kairės čiurnos traumą, tačiau kokiomis aplinkybėmis, negalėjo pasakyti.

„Nežinau, ar koją susižalojau smūgio sudavimo metu kryptelėjus kojai, ar prispaustam prie turėklų vyrui priešinantis ir laikant jį prispaustą – kitą rytą pabudau jau su sutinusia koja, kuri maždaug prieš metus buvo operuota“, – sakė apsaugininkas.

Tuo metu šį incidentą mačiusi kasininkė ikiteisminio tyrimo metu pareigūnams sakė, kad sumuštas apsaugos darbuotojas smurtavusį parduotuvės lankytoją pamokė kaip reikiant.

„Po suduoto į veidą smūgio, apsaugos darbuotojas rankomis sugriebė jam sudavusį vyrą, matyt, ketindamas jį sulaikyti, o tada abu besigrumdami pasitraukė į lauką, aš jiems nusekiau iš paskos, – sakė kasininkė. – Šių grumtynių metu pirkėjas griuvo nuo laiptų, o prie jo prišokęs apsaugos darbuotojas jį vėl sučiupo ir laikė prispaustą. Tada nuėjau iškviesti pagalbą, o kai grįžau pažiūrėti, kas toliau vyksta, apsaugininkas vis dar jį užpuolusį vyrą laikė prispaustą prie laiptų turėklų. Jis dar šiek tiek priešinosi, bet jėga prispaustas, kiek aprimo.“

Nukentėjusiuoju pripažintas apsaugos darbuotojas baudžiamojoje byloje buvo pareiškęs ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo – prašė priteisti tūkstantį eurų. Tačiau ši suma, anot teisėjos B. Bartkienės, yra per didelė.

„Teismo priedermė yra byloje, kurioje yra sutrikdyta žmogaus sveikata, teisingos piniginės kompensacijos už patirtą skriaudą nustatymas, turi būti siekiama kiek įmanoma teisingiau kompensuoti nukentėjusiojo patirtus (ir galimus ateityje) fizinius ir dvasinius išgyvenimus, – pabrėžė teisėja. – Neturtinės žalos atlyginimo srityje visiško žalos atlyginimo principas objektyviai negali būti taikomas visa apimtimi, kadangi neturtinės žalos tiksliai įvertinti pinigais neįmanoma. Įstatymas numato piniginę satisfakciją, kuria siekiama kiek įmanoma teisingiau kompensuoti nukentėjusiojo patirtą dvasinį, fizinį skausmą ir kt.“

Anot teisėjos, byloje nustatyta, kad nukentėjusiajam buvo sukeltas fizinis skausmas, nėra duomenų, jog po to būtų buvę kokių nors liekamųjų reiškinių, ženkliai pakeitusių nukentėjusiojo gyvenimą.

„Teismas, atsižvelgdamas į nukentėjusiąjam sukeltas pasekmes, žalos padarinius, sužalojimo mąstą, žalą padariusio asmens kaltę, turtinę padėtį, nusikaltimo padarymo aplinkybes, vadovaudamasis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais, nukentėjusiojo prašomą neturtinės žalos dydį mažina iki 300 Eur, – skelbiama nuosprendyje. – Toks priteistinas neturtinės žalos dydis teismo manymu yra realus, teisingas, sąžiningas ir protingas.“

Tai jau antroji Lietuvos teismuose išnagrinėta baudžiamoji byla, kurioje dėl pirkėjo užpuolimo nedėvint veido apsauginės kaukės nukentėjusiuoju buvo pripažintas „Maximoje“ dirbantis apsaugos darbuotojas.

Delfi rašė apie kitą baudžiamająją bylą, kurią nagrinėjo Vilniaus miesto apylinkės teismas, – joje kaltinimai buvo pateikti anksčiau neteistam buvusiam kikboksininkui, kuris taip pat sudavė smūgį apsaugos darbuotojui, kai šis pareikalavo užsidėti veido kaukę.

Tačiau dėl šio nusikaltimo buvęs sportininkas nebuvo nuteistas – vyras su nukentėjusiuoju susitaikė, taip pat pažadėjo sumokėti 700 Eur neturtinės žalos atlyginimą. Apie tai skaitykite susijusiuose Delfi straipsniuose.

Delfi primena, kad karantino metu už apsauginės kaukės nedėvėjimą gali būti baudžiama administracine tvarka – įstatymas numato baudą nuo 500 iki 1 500 Eur privatiems asmenims, o juridiniams asmenims – nuo 1 500 iki 6 000 Eur.