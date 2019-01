„Teismas teigia, kad santuoka priklauso nuo lyties, o šeima nepriklauso nuo lyties. Tokiu būdu, teismo nutarimas atitolina šias – mūsų vertinimu, iš esmės susijusias sąvokas – vieną nuo kitos“, – rašoma Lietuvos Vyskupų Konferencijos BNS pateiktame komentare. „Santuoka yra šeimos pagrindas: ir šeimos negalima suprasti bei paaiškinti be santuokos“, – teigia ji. Anot bažnyčios, penktadienį paskelbtas Konstitucinio Teismo nutarimas prisideda prie to, kad, apeinant Seimą, į Lietuvos teisinę sistemą įvedama nauja teisinė kategorija – tos pačios lyties asmenų šeima ar šeimos santykiai. „Vargu, ar patys Konstitucijos kūrėjai būtų sutikę su tuo, ką Konstitucinis Teismas teigia nutarime, kad konstitucinė šeimos samprata yra neutrali lyties požiūriu“, – rašoma komentare. Konstitucinis Teismas sprendimą paskelbė išnagrinėjęs bylą dėl užsienyje susituokusių gėjų teisių. Susiję straipsniai: Teismas: Lietuva turi pripažinti užsienyje sudarytas tos pačios lyties santuokas Skvernelis – už civilinių santykių įteisinimą homoseksualioms poroms, bet ne santuoką Teismas nurodė, kad Lietuva turi suteikti leidimą gyventi užsieniečiui vyrui, kitoje valstybėje sudariusiam santuoką su tos pačios lyties lietuviu, nors Lietuva pati ir neleidžia homoseksualų santuokų. Anot Lietuvos Vyskupų Konferencijos, teismo išaiškinimas dėl konstitucinės šeimos sampratos neatitinka Bažnyčios mokymo. „Santuoka, kuri yra šeimos pagrindas, yra sudaroma vyro ir moters laisva valia. Taigi šis atskyrimas nutarimo argumentacijoje kelia rimtų abejonių“, – teigiama komentare. Į Konstitucinį Teismą kreipėsi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Jis nagrinėja bylą, kurioje baltarusis, su Lietuvos piliečiu Danijoje sudarę santuoką, skundžia Migracijos departamento sprendimą neišduoti leidimo gyventi šalyje. Konstitucinis Teismas nurodė, kad teisės susijungti šeimai ribojimas tarp tos pačios lyties asmenų yra nesuderinamas su diskriminacijos draudimu ir nuostatomis, ginančiomis žmogaus orumą. Teismas išaiškino, kad įstatymas, reguliuojantis užsieniečių teisinę padėtį, nedraudžia išduoti leidimą užsienyje sudarytos santuokos tarp tos pačios lyties asmenų pagrindu.

