„Bayraktar“ istorijoje – intriguojanti detalė: dėmesį patraukė ne tik Ukrainai dovanojamas orlaivis

Po to, kai Lietuvos gyventojai (ir ne tik) surinko beveik 6 mln. eurų aukų nupirkti bepiločiui orlaiviui „Bayraktar“, o juos gaminanti Turkijos bendrovė „Baykar“ nusprendė tokį padovanoti Lietuvai, kad ši perduotų ukrainiečiams, dėmesio sulaukė, regis, visi.

Tiek žurnalisto ir visuomenininko Andriaus Tapino įsteigta „Laisvės TV“ akcija, tiek gausiai ir greitai įspūdingą sumą paaukojusių lietuvių bei kitų žmonių dosnumas, tiek „Baykar“ sprendimas sulaukė ir dėmesio, ir pripažinimo, ir ukrainiečių padėkų, ir Kremliaus propagandistų įsiūčio.

Dėmesys svarbus ne tik dėl pačios iniciatyvos ir gerų emocijų: Lietuva neslepia rimtai svarstanti galimybę įsigyti kovinių bepiločių orlaivių „Bayraktar“ sistemą, artimiausiais mėnesiais siųs ekspertus į Turkiją. Tai patvirtino ir Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

The people of Lithuania have honorably raised funds to buy a Bayraktar TB2 for Ukraine.

🇹🇷🇺🇦🇱🇹@a_anusauskas@VSemeska@Lithuanian_MoD pic.twitter.com/3PjIyZiME5

— BAYKAR (@BaykarTech) June 2, 2022