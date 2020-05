Baudos už karantino pažeidimus niekur nedingo: geriau per daug neatsipalaiduoti

Kovo 16 d. šalyje paskelbus visuotinį karantiną greitai buvo susizgribta, kad tik rekomendacijos, pavyzdžiui, dėl būriavimosi, o vėliau ir dėl privalomo kaukių dėvėjimo viešose erdvėse, neveikia. Matydama besikomplikuojančią situaciją, valdžia nusprendė nuo balandžio 3 d. sugriežtinti šią tvarką, kad dar labiau apribotų infekcijos plitimą.

Priminsime už kokius pažeidimus buvo nurodyta bausti:

Iš užsienio grįžęs žmogus arba asmenys, kurie įtariami, kad serga COVID-19 liga, bei kontaktavę su šiuo virusu apsikrėtusiais žmonėmis privalo 14 dienų gyventi izoliacijoje. Jie pasirašo sutikimą, būti izoliuotais savo namuose, kitoje gyvenamoje vietoje, paskirtoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose. Pažeidimu laikomas pasirodymas viešoje vietoje, net ir dėvint apsaugos priemones, pavyzdžiui, vedžioti lauke šunį, eiti pasivaikščioti.

Administracine tvarka baudžiami ir asmenys, kurie pažeidė paskirtą medicininį režimą. Pavyzdžiui, žmogus turėjo gydymo įstaigoje atlikti testą dėl koronaviruso, tačiau jis be pateisinamos priežasties nepasirodė.

Taip pat baudžiami asmenys, jeigu parkuose ir kitose atvirose viešosiose vietose buvo didesnėmis kaip 2 asmenų grupėmis, išskyrus artimus giminaičius, įtėvius, įvaikius ir globėjus, rūpintojus. Privaloma laikytis saugaus atstumo nuo kitų asmenų – didesnio nei 2 metrai.

Baudos galėjo būti taikomos ir už plaukiojimą mažaisiais, pramoginiais, sportiniais, asmeniniais laivais bei kitomis plaukiojimo priemonėmis didesnėms nei 2 asmenų grupėms, išskyrus artimus giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus.

Baudos galėjo sulaukti asmuo, kuris viešoje vietoje buvo be apsauginių kaukių ar neprisidengęs veido šaliku ar skarele.

Piliečiai taip pat aktyviai pradėjo stebėti tuos, kurie nesilaiko reikalavimų – pasitaikė nemažai atvejų, kai tėvai, nieko nepaisydami, vesdavosi vaikus į žaidimų aikšteles. Merai dėl to buvo priversti reaguoti ir aptvėrė aikšteles STOP juostomis arba pasirūpino specialiais ženklais. Be to, jaunimas, kuris iki šiol priverstas mokytis iš namų, irgi pamėgo po pamokų būriuotis su draugais. Kita karšta tema tapo kaukių dėvėjimas viešose erdvėse, už ką irgi buvo galima užsidirbti solidžią baudą.

Socialiniuose tinkluose greitai pradėjo plisti įvairūs vaizdeliai dėl visų šių pažeidimų – tiek pasipiktinimai nevykdančiais reikalavimų, tiek nubaustieji pradėjo dalintis istorijomis, kai pelnytai arba ne visai, buvo nubausti.

Vienas labiausiai žiniasklaidoje nuskambėjusių karantino pažeidimo atvejų, kai savo istorija socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalino Domantas Kairys, kuris nurodė, kad su draugu nusprendė pamojuoti teniso raketėmis lauke, tačiau buvo nubausti policijos.

„Vakar su draugu ėjome pažaisti lauko tenisą, mums bežaidžiant prisijungė dar vienas vyras. Netrukus prisistatė policija ir be jokių įspėjimų kirto per kišenę“, – balandžio mėnesį rašė jis.

Policija skyrė baudas už karantino taisyklių pažeidimą ne tik jam ir draugui, bet ir vyrui, kuris laukė eilėje prisijungti, ir prisėdusiam žiūrovui.

„Taigi noriu perspėti visus sportininkus, tenisininkus, futbolininkus, krepšininkus, kad baudžia be jokių pasiteisinimų ir įspėjimų, į sąžinę neprisibelsi, jeigu noriu, sakė, galiu skambinti Skverneliui. Užskambinusiems kaimynams linkėjimai, galit pasidžiaugti savimi, dabar jūsų laikas. Saugokite ne tik sveikatą, bet ir piniginę. Vakarykštė teniso partija atsistojo 1000 eur. Tenisas tikrai aristokratų sportas“, – tuomet apibendrino Rusnėje nutikusį įvykį.

Ragina per daug neatsipalaiduoti

Lietuvos policijos atstovas R. Matonis nurodė, kad iš viso buvo surašyti 2645 protokolai už įvairius karantino pažeidimus.

„Policija, žinoma, vis dar privalo reaguoti matydama pažeidimus, tačiau protokolų rašymas už karantino nusižengimus nėra mūsų pagrindinė funkcija. Vis dėlto yra ir kitos institucijos, NCVA (Nacionalinis visuomenės sveikatos centras), Maisto ir veterinarijos tarnyba. Pastaroji įstaiga ir turėtų tikrinti įmones, jų veiklą ir organizuojamus renginius. Policija daugiau rūpinosi viešomis erdvėmis“.

Tačiau, atkreipė dėmesį policijos atstovas, kad tam tikri reikalavimai yra išlikę, nors ir palengvinti, ir pateikė būriavimosi pavyzdį iki penkių asmenų ne šeimos nariams.

„Karantinas vis dar galioja, kad ir palengvintas, baudos irgi išlieka. Iš tų, kuriems buvo surašytas pažeidimo protokolas, kol kas susimokėjo trečdalis asmenų. Be to, reikia atsiminti, kad kiekvienam pažeidėjui, pirmąkart nubaustam, reikia susimokėti per dvi savaites pusę minimalios baudos, todėl, kas neseniai gavo baudą, galėjo nespėti to padaryti“, – aiškino R. Matonis.

Šią savaitę pagaliau dauguma reikalavimų dėl karantino režimo buvo palengvinti.

Pateikiame svarbiausius pasikeitimus, norintiems išvengti baudų: