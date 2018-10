Lietuvos apeliacinis teismas spalio 25 dieną patenkino orkestro skundą ir sumažino baudą, nes, anot teismo, orkestrui pritrūko patirties. Teismo nutartyje rašoma, kad konkurso sąlygos pripažintos neteisėtomis ne todėl, kad prieštarauja viešųjų pirkimų principams, o todėl, kad LVSO nemotyvavo savo sprendimo sujungti konkursus. „Tik nuo 2017-ųjų liepos pareiga motyvuoti tokį sprendimą įtvirtinta įstatymu, o tai suponuoja patirties stoką. Svarbu ir tai, kad dėl rekonstrukcijos orkestras turės sunkumų organizuojant veiklą, o tai lemia, kad baudos dydis jam gali būti sunkiai įgyvendinamas. Todėl egzistuoja pagrindas baudos dydį sumažinti“, – rašoma teismo nutartyje. Teismas pakeitė rugpjūtį Vilniaus apygardos teismo priimtą sprendimą, kuriuo LVSO skirta 72 tūkst. eurų bauda ir ją sumažino iki 24 tūkst. eurų. LVSO šiemet balandį pasirašė daugiau nei 4,8 mln. eurų vertės sutartį su statybų bendrove „Neostata“. Į teismą kreipėsi konkurse nelaimėjusi Vilniaus statybų bendrovės „LitCon“. LVSO skelbė rekonstrukciją planuojanti pradėti 2019 metais. Jos metu planuojama padidinti salės tūrį, pakeisti žiūrovų vietų išdėstymą amfiteatro principu, modernizuoti apšvietimą, vėdinimo ir šildymo sistemą, pakeisti langus ir radiatorius, įrengti naujas akustines salės kėdes.

