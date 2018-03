„Dar neskubėkime. Leiskite man po viso šio proceso atsigauti“, – teigė M. Bastys, Seime žurnalistų paklaustas, ar po tokio balsavimo ketina prisidėti prie valdančiosios daugumos. Paaiškėjus apie jo ryšius su Rusijos verslo atstovais, M. Bastys pernai sustabdė narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje, jis paliko jos frakciją Seime ir šiuo metu dirba Mišrioje Seimo narių grupėje. Seimo narys antradienį teigė nieko nežinąs, kad būtų koks nors susitarimas tarp „valstiečių“ ir Socialdemokratų darbo frakcijos palaikyti jį. „Man buvo svarbu, kad būtų išsaugota mano garbė ir mano artimųjų, ir man tai pavyko padaryti“, – paaiškėjus slapto balsavimo rezultatams pareiškė M. Bastys. Susiję straipsniai: Po akibrokšto Seime: NSGK pirmininkui – užuominos apie atviras duris opozicijoje Paluckas: Basčiui nėra formalių kliūčių atstatyti narystę partijoje „Konstitucinis Teismas sprendimą priėmė grynai subjektyviais motyvais, ne objektyviais. Ne aiškiais kriterijais, o subjektyviais. Ir šiuo atveju tik Seimas priima galutinį vertinimą ir būtent slaptu balsavimu“, – teigė M. Bastys, paklaustas, ar galima kalbėti apie garbės išsaugojimą, kai Konstitucinis Teismas pripažino, kad jis sulaužė priesaiką. M. Bastys sako neturėjęs informacijos, „kas kaip balsuos“, nesidomėjęs tuo. Jis teigė to nedaręs, nes norėjęs leisti kiekvienam parlamentarui apsispręsti savarankiškai. „Kai Seimo nariai balsuoja slaptai, jie balsuoja laisvai“, – tvirtino M. Bastys. Paklaustas, kas lėmė tokį Seimo narių sprendimą – jam palikti mandatą – politikas pareiškė, kad sudėtinga pasakyti. „Daug aplinkybių, bet, manau, kad pagrindinė – mano pasitikrinimas poligrafu. Tai turėjo lemiamą prasmę“, – svarstė M. Bastys. Seimo narys poligrafu teigė buvęs patikrintas Lenkijoje, vertėjui verčiant ir klausimus, ir atsakymus. Melo detektorius esą parodė, kad M. Bastys, pildydamas klausimyną gauti leidimui dirbti su visiškai slapta informacija, nemelavo nenurodydamas pažinties su buvusiu KGB pareigūnu Piotru Vojeika. Parlamentaras sakė nesupratęs, kad būtina nurodyti ne tik dabartinių, bet ir buvusių valstybių pažįstamus agentus. KGB buvo Sovietų Sąjungos struktūra. Pasak M. Basčio, svarbiausia apkaltos pamoka jam – kad reikia „su institucijomis daugiau kalbėti, kai kyla nesusipratimų“. „Manau, kad tinkamai reikėjo visuomenę informuoti, kai buvo organizuojamas neformalus susitikimas, tai nebuvo padaryta, tai buvo praėjusioje kadencijoje“, – savo padarytas klaidas vardijo parlamentaras. Paklaustas, ar ateityje bendraus su P. Vojeika ir kitais asmenimis, dėl kurių negavo dirbti leidimo su visiškai slapta informacija, Seimo narys teigė neturintis teisės nebendrauti su Lietuvos piliečiais. „Jie yra Lietuvos Respublikos piliečiai, ir mano Seimo nario laisvas mandatas, ir Konstitucinis Teismas iš esmės yra pasisakęs, kad nedraudžiama su visais Lietuvos piliečiais bendrauti. Šia prasme turiu kaip ir teisę, o gal net ir pareigą bendrauti su visais, kurie į mane kreipiasi. Pasakyti, kad aš kategoriškai atsiriboju, yra neatsakinga“, – sakė M. Bastys. Kita vertus, jis tvirtino pats to bendravimo nesieksiąs. Seimui antradienį neužteko balsų panaikinti šiurkščiu Konstitucijos pažeidimu ir priesaikos sulaužymu apkaltinto Seimo nario M. Basčio mandatą. Per slaptą balsavimą dėl jo mandato panaikinimo balsavo 72 parlamentarai, prieš buvo 21 Seimo nariai, 24 susilaikė. Vienuolika biuletenių sugadinti. Konstitucija numato, kad norint per apkaltą panaikinti Seimo nario mandatą už tai privalo balsuoti ne mažiau kaip 85 parlamentarai iš 141. Konstitucinis Teismas yra paskelbęs, kad M. Bastys šiurkščiai pažeidė Konstituciją ir sulaužė priesaiką, kai nuslėpė savo ryšius su buvusiu KGB darbuotoju P. Vojeika. Apkalta M. Basčiui buvo inicijuota ir dėl Valstybės saugumo departamento nurodytų jo ryšių su atominės energetikos korporacijos „Rosatom“ atstovu vadinamu Jevgenijumi Kostinu, Rusijos valstybinio kanalo RTR žurnalistu Ernestu Mackevičiumi, buvusiu Kauno mafijos autoritetu įvardijamu Saturnu Dubininku ir neteisėta veikla įtariamu verslininku Vadimu Pachomovu. Tačiau šie veiksmai padaryti anksčiau nei 2016 metų lapkritis, kai M. Bastys davė naujausią parlamentaro priesaiką. Šių ryšių pagrindu Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis pernai kovą atsisakė suteikti M. Basčiui leidimą dirbti su slapta informacija. M. Bastys į parlamentą išrinktas Zanavykų vienmandatėje apygardoje – ji apima Šakius ir kelias Kauno bei Vilkaviškio rajonų apylinkes. Kilus skandalui dėl ryšių su Rusija M. Bastys sustabdė narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje.

