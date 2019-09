Baseiną patikrinę specialistai užčiuopė siūlo galą: nelaimės buvo galima išvengti

Higienos normų pažeidimų nerado

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Vilniaus departamento specialistai į Vilniaus sveikatos centrą išvyko tik antradienio popietę, po to, kai žiniasklaidoje pasirodė informacija apie sekmadienį jame apsinuodijusius du berniukus ir suaugusį vyrą, puolusį jų gelbėti. Vyras – vieno iš berniukų tėvas.

Anksčiau specialistai informacijos apie incidentą neturėjo, nes nė vienas iš nukentėjusių nesikreipė.

„Įvertinę žiniasklaidos priemonę pateiktą informaciją nuvažiavome, tačiau nieko naujo dėl galimos priežasties nepavyko išsiaiškinti“, – teigė NVSC Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė. Ji pakartojo baseino direktoriaus įvardytą priežastį – sugedus vienam iš siurblių susikaupė chloro perteklius, kuris pateko į baseiną vėl jį įjungus.

Specialistams nuvykus į vietą, vaikai kaip įprasta plaukiojo baseine, todėl buvo tikrinama, ar jie gali tai daryti, ar paslauga saugi. Buvo atlikti chloro likučių matavimai.

„Šiuo metu chloro likutis baseino vandenyje yra saugus“, – teigė R. Lingienė ir įvardijo, kad chloro kiekis vandenyje tik šiek tiek viršija 1 mliligramą, kai norma yra nuo vieno iki trijų.

„Rytoj tęsime tyrimą, bandysime aiškintis su baseino technologijų žinovais, ekspertais. Bandysime aiškintis priežastis, kad tai nepasikartotų“, – teigė R. Lingienė.

Nelaimės greičiausiai buvo galima išvengti

NVSC Vilniaus departamento direktorė tvirtino, kad dėl šio baseino eksploatacijos skundų anksčiau iš vartotojų įstaiga nebuvo gavusi. Kai skundų nėra, baseinai tikrinami retai, teigė direktorė. Ji įvardijo, kad paskutinis planinis patikrinimas buvo atliktas pernai, pažeidimų nebuvo rasta. Vis dėlto, šį kartą paaiškėjo, kad situacija nėra tokia gera.

„Ši įmonė paslaugas teikia penkias dienas per savaitę. Vyksta kūno kultūros pamokos vaikams, jie mokomi plaukti, vykdomos mankštos. Tuo metu baseiną prižiūri ir chloro likutį tikrina šios įstaigos vadovai. Tačiau tikrina ne taip, kaip reiktų, – tvirtino R. Lingienė. – Veikia automatinė chloro dozavimo sistema, jos parodymus reikia užrašyti kas dvi valandas, penkis kartus per dieną. Dar vieną kartą per dieną patikrinti reikia rankiniu būdu. Patikrinus rankiniu būdu, jei sutapimai yra didesni nei leidžiama, reikia kviesti įrangą prižiūrinčią įmonę. Šie matavimai nebuvo atliekami taip, kaip reikia, paprastomis dienomis. Chloro rizika neatsirado taip staigiai. Buvo galima pagauti didėjantį kiekį.“

© DELFI / Josvydas Elinskas

Vis dėlto, jos teigimu, didesnė problema buvo savaitgaliai, kai baseinas buvo nuomojamas kitai įmonei. „Iki šiol nenustatėme, kad savaitgaliais būtų sekamas chloro likutis vandenyje, – kalbėjo specialistė. – Tai neatleistina, kad šie dalykai buvo daromi aplaidžiai. Manau, kad buvo galima pagauti didėjantį chloro kiekį. Aišku, sunku pasakyti, kokiu greičiu jis atsirado, bet elementarių saugos priemonių šioje vietoje nebuvo.“

Įkvėptas chloras reaguoja su organizme esančiu vandeniu

NVSC Vilniaus departamento direktorė kvietė nukentėjusių asmenų artimuosius atsiliepti. Jos teigimu, net apie nukentėjusiųjų būklę jie žino tik iš žiniasklaidos.

Tik pagal simptomus, anot R. Lingienės, galima spręsti, ar apsinuodijimas buvo lengvas, vidutinis ar sunkus. Beje, ji pabrėžė, kad jei chloro norma būtų tik šiek tiek viršijusi leistiną ribą, gydymo įstaigos baseine plaukiojusiems vaikams tikrai nebūtų prireikę, tad galima daryti išvadą, kad norma buvo viršyta kelis kartus.

„Chloras yra toksiškos dujos. Su jomis žaisti negalima. Gali būti labai rimtos pasekmės, – teigė R. Lingienė. – Labai gaila, kad taip atsitiko ir labai tikimės, kad viskas baigsis be pasekmių.“

„Įkvėptas chloras reaguoja su organizme esančiu vandeniu ir susidaro cheminiai junginiai, – vardijo direktorė ir pridūrė. – Kai lengvas apsinuodijimas, kai chloro įkvepiama nedaug, gali prasidėti kosulys, skausmas krūtinėje, deginimo jausmas gerklėje, pykinimas, vėmimas, ašarojimas, galvos svaigimas, koordinacija, pilvo skausmas.“

R. Lingienė teigė, kad ilgiau pabuvus tokioje aplinkoje, simptomai gali būti ryškesni.

NVSC įvardijo, kad chloro dujos yra sunkesnės už orą, todėl vėdinimo sistema turi būti labai gera, nes chlorą turi ištraukti iš patalpų apačios.

© DELFI / Josvydas Elinskas

Kviečia atsiliepti nukentėjusiuosius

Pirmiausia, anot sveikatos centro direktorės, buvo svarbu įsitikinti, kad baseinas gali toliau veikti.

„Tyrimas nėra toks paprastas. Baseinas senas, įrengta ta chloro dozavimo sistema, bet senose patalpose viską užtikrinti daug sunkiau. Todėl žiūrime, kad nepasikartotų. Bendrausime su ekspertais, – kalbėjo R. Lingienė. – Tačiau šiandien jokių higienos normų pažeidimų mūsų kolegos neužfiksavo. Tirsime, kad tai nepasikartotų, tačiau kalbant apie pačią atsakomybę, tokiais atvejais, kai atitinka visų teisės aktų reikalavimus, bet įvyksta nelaimingas atsitikimas, tokiu atveju gali būti imamasi rinkos ribojimo priemonių. Bet tik tokiu atveju, kai susiejame su tam tikra diagnoze.“

R. Lingienė pabrėžė, kad jokių rinkos ribojimo priemonių imtis negali, nes niekas iš nukentėjusiųjų į juos nesikreipė.

Tiesa, ji pabrėžė, kad tokios situacijos, kokia buvo savaitgaliais, kai chloro kiekis nebuvo matuojamas, tikrai negalės būti.

Direktorius neslepia, kad baseino būklė nėra gera

„Yra dalykų, kurie keisti, yra dalykų, kurie nekeisti. Kosmetinių remontų daryta“, – teigė Vilniaus moksleivių sveikatos centro direktorius Vytautas Janušaitis. Jo vadovaujamame baseine, kuris veikia jau nuo 1972-ųjų, sekmadienį chloru apsinuodijo du berniukai ir suaugęs vyras.

Incidento dieną sustreikavo vienas iš siurblių. „Kad vanduo kartą per aštuonias valandas pasikeistų, yra siurblys, kuris pumpuoja tą vandenį. Jis sustojo. Tuo metu, kai sustojo, chloro dozatorius pridozavo į vamzdį chloro ir kai tas siurblys buvo įjungtas, tuo momentu tie du vaikai buvo šalia tos vietos, kur į baseiną įpučia vandenį, dėl to jie ir nukentėjo“, – tvirtino direktorius.

Baseinas veikia jau nuo 1972-ųjų ir direktorius neslepia, kad jam būtina rekonstrukcija. „Yra dalykų, kurie keisti, yra dalykų, kurie nekeisti. Kosmetinių remontų daryta. Kalbant apie baseino technologinę dalį, tai tas paruošimas ir cirkuliacija, liaudiškai tariant, pusiau skusta, pusiau lupta, – neslėpė direktorius. – Ji šiuolaikiška, bet tų automatizavimų ir pritaikymų pilnai cirkuliacijai... Tiesiog baseinas sovietinis ir neįmanoma visko šiuolaikiškai pritaikyti.“

© DELFI / Josvydas Elinskas

Baseino direktoriumi daugiau nei dvejus metus dirbantis V. Janušaitis neslėpė, kad atėjus dirbti baseino būklė buvo prasta. „Sutvarkėme elektros įvadus rūsyje, kad gaisras neįvyktų. Tvarkėme šilumos punktą, kuriam nieko nebuvo daryta nuo pastatymo. Plytelės baseino patalpoje, tos sovietinės, baltos, buvo tokios, kad užkišus pirštą jos krito. Buvo pakeistos plytelės, tvarkoma ventiliacija, kiek įmanoma“, – vardijo direktorius ir pridūrė, kad kosmetiniams remontams buvo išleista daugiau nei šimtas tūkstančių.

Sekmadienį du berniukai ir vieno jų tėvas apsinuodijo chloru

DELFI primena, kad Vilniuje, Žirmūnų g. esančio Moksleivių sveikatos centro baseine, sekmadienį chloru apsinuodijo du mažamečiai berniukai ir juos gelbėjęs vieno iš vaikų tėtis.

Rugsėjo 22 d., apie 10.10 val., Bendrajam pagalbos centrui buvo pranešta, kad Žirmūnuose esančiame baseine alpsta šešių metų vaikas. Netrukus paaiškėjo, kad baseine chloru apsinuodijo dar vienas berniukas. Kiti vaikai iš baseino išlipo.

Policijos duomenimis, nelaimė įvyko dėl baseino įrangos gedimo, kurio metu į baseiną buvo paduotas didelis chloro kiekis. Du mažamečiai (gimę 2012 m. ir 2013 m.) dėl apsinuodijimo buvo išvežti į Santariškes, į Vaikų ligoninę.

Kiek vėliau iš namų į Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę dėl apsinuodijimo buvo atvežtas vyras (gimęs 1963 m.), kuris iš baseino traukė apsinuodijusius vaikus. Tai vieno iš berniukų tėtis.