Tokią sumą Vyriausybė planuoja skirti iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų naujiems rinkimams į Seimą vienmandatėje apygardoje organizuoti ir vykdyti. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) tam prašė skirti 362 tūkst. eurų. Vyriausybės nutarimo projekte numatyta 10 tūkst. eurų mažesnė suma. VRK duomenimis, brangiausiai – 221 tūkst. eurų – atsieis rinkimų duomenų tvarkymas informacinėje sistemoje. Per 70 tūkst. eurų reikės rinkimų komisijų darbuotojų atlyginimams, dar 22,8 tūkst. eurų – „Sodrai“. Dar apie 40 tūkst. eurų turėtų kainuoti rinkimų biuletenių, įvairios informacinės medžiagos spausdinimas, agitacinės laidos ir pan. Seimo nario rinkimai Zanavykų apygardoje rugsėjo 16 dieną. Ši apygarda apima Šakius bei kelias Kauno bei Vilkaviškio rajonų apylinkes. Susiję straipsniai: Mandato atsisakęs Bastys sieks sugrįžti į Seimą dar šioje kadencijoje Tomas Dapkus. Seimo NSGK nutylėta „Rosatom“ „generolo“ veikla Seimo nario vieta laisva čia liko, kai čia išrinktas Mindaugas Bastys atsisakė parlamentaro mandato. Sprendimą trauktis iš Seimo jis priėmė, kai per apkaltą parlamente neužteko balsų panaikinti jo mandato ir dėl to prie Seimo surengtas tūkstantinis mitingas, opozicija pasiūlė pirmalaikius rinkimus. Konstitucinis Teismas M. Bastį pripažino sulaužius priesaiką ir šiurkščiai pažeidus Konstituciją, kai nuslėpė savo ryšius su buvusiu KGB darbuotoju. M. Bastys neseniai žiniasklaidai patvirtino ketinąs dalyvauti Seimo nario rinkimuose Zanavykų apygardoje ir sieksiąs grįžti į Seimą dar šioje kadencijoje.

