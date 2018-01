Tokį sprendimą trečiadienį priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK). Anot VTEK, P. Baršauskas nepaisė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme esančio draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti. VTEK nustatė, kad akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui atliekant tyrimą dėl pažeidimų, susijusių su jo habilitaciniu darbu, P. Baršauskas pasirašė KTU darbuotojų parengtus tarnybai skirtus atsakymus. Etikos sargų vertinimu, savo parašu patvirtindamas parengtų atsakymų teisingumą, P. Baršauskas sutapatino asmeninio pobūdžio raštus su KTU veiklos raštais ir tokiu būdu pasinaudojo KTU žmogiškaisiais ištekliais ne tarnybos tikslais. Tyrimą VTEK atliko gavusi akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus Vigilijaus Sadausko kreipimąsi. Kontrolierius spalį konstatavo, kad rengdamas habilitacinį darbą P. Baršaukas nesilaikė citavimo taisyklių ir pažeidė akademinės etikos reikalavimus. Tokią išvadą pateikęs kontrolierius nurodė Vilniaus Gedimino technikos universitetui (VGTU) atšaukti sprendimą dėl laipsnio P. Baršauskui suteikimo. P. Baršauskas per teismą siekia iš viso naikinti jam nepalankų V. Sadausko spendimą. Dar etikos kontrolieriui atliekant tyrimą P. Baršauskas atsistatydino. Buvęs rektorius pripažino, kad jo darbe yra techninių klaidų, tačiau neigė plagijavimą.

