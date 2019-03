Parlamentarai ketvirtadienį, svarstydami Seimo statuto pataisas, nesutiko, kad jiems būtų mažinama alga už posėdžių nelankymą. Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas siūlė Seimo statute numatyti, kad Seimo nariui, be svarbios pateisinamos priežasties nedalyvavusiam Seimo, komiteto, komisijos, kurių narys jis yra, posėdžiuose to mėnesio atlyginimas mažinamas po 5 proc. už kiekvieną praleistą posėdį. Etikos ir procedūrų komisija turėtų įvertinti, kurios priežastys pateisinamos, kurios – ne, o sprendimą dėl algos mažinimo priimtų parlamento valdyba. Be to, parlamentaras būtų turėjęs ne tik užsiregistruoti, kad atvyko į posėdį, bet ir dalyvauti svarstant daugiau kaip pusę klausimų iš anksto paskelbtame posėdyje. Tik tokiu atveju būtų fiksuota, kad jis dalyvavo posėdyje. Tačiau ketvirtadienį už tokius siūlymus balsavo 29 Seimo nariai, prieš buvo penki, susilaikė 45. Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto narys socialdemokratas Julius Sabatauskas atkreipė dėmesį, kad statutą keisti būtina dėl Konstitucinio Teismo (KT) išaiškinimo. Teismas yra pripažinęs antikonstitucine Seimo statuto normą, parlamentarui be pateisinamos priežasties praleidus daugiau kaip pusę posėdžių, jis netenka trečdalio algos. Po tokio KT sprendimo, minėta sankcija nustojo galios, tai yra šiuo metu už posėdžių nelankymą Seimo nariai gauna visą atlyginimą. „Šiuo metu yra taip, kad ne praleidus visus Seimo posėdžius, o tokių Seimo narių tarp mūsų yra, nėra taikomos jokios sankcijos“, – atkreipė dėmesį Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkė Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovė Rita Tamašunienė. „Jeigu paprastas pilietis neatvyktų į darbo vietą ir neturėtų pateisinamų priežasčių, jo lauktų atleidimas iš darbo arba griežtas papeikimas, arba kitos darbdavio sankcijos“, – teigė ji. Etikos komisijos vadovė sakė, kad Seime yra parlamentarų, piktnaudžiaujančių tuo, kad už posėdžių nelankymą šiuo metu netaikoma jokių sankcijų. Socialdarbietis Artūras Skardžius pareiškė, kad parlamentarams tenka vienu metu būti keliose vietose, todėl negalima jų bausti už posėdžių nelankymą. „Svarstant tokius dalykus, norėčiau atkreipti dėmesį, kad parlamentas nėra vaikų darželis. Galų gale čia sąmoningi žmonės, atstovaujančios valdžios atstovai puikiai supranta, ką daro, kaip daro ir kad vienu metu dažniausiai reikia atlikti keletą darbų, būti keliose vietose“, – sakė jis.

