Baltuosiuose rūmuose dirbęs lietuvis įvardijo pagrindinį Trumpo pergalės faktorių

„Nes jis ateina su nauja patirtimi, jis jau buvo prezidentas ketverius metus. Aišku, tas prezidentavimas jau bus kitoks, jis ateina nebe vienas, o su keletu artimiausių žmonių. <...> Jis jau turi, skirtingai nei prie aštuonerius metus, turi jau paruoštą Vyriausybinę programą su aiškiais atskaitos taškais, laukiamais rezultatais, namų darbais – tiek per 100 dienų, tiek ir per metus, tiek per visą kadenciją“, – tvirtino V. Ušackas.