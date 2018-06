Anot ministro, susitikimuose numatoma kalbėti apie Europos Sąjungos (ES) ir NATO darbotvarkės klausimus. Tokio formato susitikimai paprastai rengiami kartą per metus. L. Linkevičias BNS sakė, kad vizito metu taip pat atskirai susitiks su Lenkijos užsienio reikalų ministru. Europos Komisija kritikuoja Varšuvą dėl Lenkijos teismų sistemos reformų ir grasina sankcijomis. L. Linkevičius per vizitą taip pat susitiks su Švedijos parlamento pirmininku Urbanu Ahlinu.

