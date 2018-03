„Prezidentas nori parodyti, kad šios šalys nustato standartus gynybos srityje, kurių link norėtume matyti judančius sąjungininkus“, – žurnalistams sakė JAV ambasadorė Vilniuje Anne Hall (En Hol). Visos trys Baltijos šalys šiemet turėtų pasiekti NATO standartą krašto apsaugai skirti 2 proc. bendrojo vidaus produkto. Daugelis Europos šalių gynybos finansavimui skiria mažesnę dalį. Susiję straipsniai: KAM planuoja karių algas didinti beveik trečdaliu Paryžius ir Berlynas tvirtai palaiko JAV nepalankiai vertinamą ES gynybos paktą Keturių prezidentų susitikimas Baltuosiuose rūmuose vyks kitą antradienį, balandžio 3 dieną. JAV išskirtinį dėmesį parodė suteikdama vizitui aukštą diplomatinį statusą – jis diplomatine kalba vadinamas ne darbo vizitu, o JAV – Baltijos šalių viršūnių susitikimu. Anot diplomatų, toks statusas susijęs su Baltijos šalių šimtmečių minėjimu. Baltijos šalyse buvo kilęs susirūpinimas, kai D. Trumpas per rinkimų kampaniją žadėjo pagerinti ryšius su Rusija, o NATO vadino atgyvenusiu aljansu. Lietuvos pareigūnai su nerimu stebi jo ginčus su sąjungininkais Europoje ir dažnai neprognozuojamą elgesį. Šiemet paskelbti apklausos rezultatai parodė, kad du trečdaliai lietuvių nepasitiki, kad D. Trumpas priims teisingus sprendimus svarbiausiais politiniais klausimais. Tačiau diplomatai ir D. Trumpo šalininkai pabrėžia, kad tapęs prezidentu jis apie NATO ėmė kalbėti palankiau, rūpinasi JAV karine galia, o jo administracijos pareigūnai Baltijos šalims rodo itin didelį dėmesį. Pernai Lietuvoje viešėjo JAV gynybos sekretorius Jamesas Mattisas, Estijoje – viceprezidentas Mike'as Pence'as ir Atstovų rūmų pirmininkas Paulas Ryanas. Per prezidentų susitikimą taip pat numatoma aptarti ekonominius santykius, bus rengiamas verslo susitikimas, jame dalyvaus JAV komercijos sekretorius. Rusijai aneksavus Ukrainos Krymo regioną, JAV nedelsdamos 2014 metais atsiuntė po kelis šimtus karių į kiekvieną iš Baltijos šalių. Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje įkūrus po tarptautinį NATO batalioną, amerikiečių kuopos buvo atitrauktos, dabar JAV kariai pratyboms atvyksta iš Lenkijos. Baltijos šalių prezidentai JAV prezidentui turbūt išsakys lūkesčius dėl Baltijos šalių oro gynybos sustiprinimo.

