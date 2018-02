Lietuvos ministro Lino Linkevičiaus atstovė spaudai BNS ketvirtadienį nurodė, kad susitikimas Vašingtone įvyks kovo 5 dieną. Pasak Rasos Jakilaitienės, ministrai planuoja aptarti bendradarbiavimo klausimus ir saugumo situaciją regione. Šis susitikimas vyks likus mėnesiui iki Baltijos šalių prezidentų vizito į Vašingtoną, kur juos priims JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Baltijos šalyse buvo kilęs susirūpinimas, kai D. Trumpas per rinkimų kampaniją žadėjo pagerinti ryšius su Rusija, o NATO vadino atgyvenusiu aljansu. Lietuvos pareigūnai su nerimu stebi jo ginčus su sąjungininkais Europoje ir dažnai neprognozuojamą elgesį. Šį mėnesį paskelbti apklausos rezultatai parodė, kad du trečdaliai lietuvių nepasitiki, jog D. Trumpas priims teisingus sprendimus svarbiausiais politiniais klausimais. Tačiau diplomatai ir D. Trumpo šalininkai pabrėžia, kad tapęs prezidentu jis apie NATO ėmė kalbėti palankiau, rūpinasi JAV karine galia, o jo administracijos pareigūnai Baltijos šalims rodo itin didelį dėmesį.











