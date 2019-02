Estijos parlamento Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Marko Mihkelsonas sakė, kad tvyrant dabartinei dezinformacijos kampanijų ir išpuolių prieš pripažintą naujienų žiniasklaidą atmosferai faktais grindžiama, skaidri ir nuodugni tiriamoji žurnalistika, visur ieškanti tiesos, yra svarbesnė nei bet kada. „Bellingcat“ naudojasi geriausiomis žmonių, drauge dirbančių dėl vieno pagirtino tikslo, savybėmis. Jų mokėjimas naudotis skaitmeninėmis technologijomis atliekant tyrimus iš viešai prieinamų šaltinių jau padarė reikšmingą poveikį tarptautiniams santykiams. Tikiuosi, kad jie ir toliau temps į šviesą tamsesnių galių, norinčių sėti nesantaiką ir nepasitikėjimą, darbelius“, – sakė M. Mihkelsonas, kurį citavo parlamento atstovai. Latvijos parlamento Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Rihardas Kolas sakė, kad „Bellingcat“ prisidėjo atskleidžiant vienus svarbiausių pastarųjų metų klausimų, pavyzdžiui, išaiškino, kad įtariamas atakos Solsberyje vykdytojas Ruslanas Boširovas iš tikrųjų yra Rusijos karinės žvalgybos pulkininkas Anatolijus Čepiga, 2014-ųjų pabaigoje gavęs aukščiausią valstybinį apdovanojimą. „Bellingcat“ su tokiu pačiu kryptingu atsidavimu bei įsipareigojimu vykdo visus savo tyrimus ir neabejotinai darys tai toliau. Visos „Bellingcat“ išvados turi vieną bendrą savybę: jomis siekiama atskleisti tiesą prieštaringiausiais, sunkiausiais atvejais ir temomis“, – sakė R. Kolas. Kaip sakoma nominacijos laiške, „Bellingcat“ prisidėjo prie naujo tipo žurnalistikos atsiradimo. Tai platforma suburti pripažintus ir kylančius pilietinės tiriamosios žurnalistikos atstovus, kurie, naudodamiesi viešais informacijos šaltiniais, tiria, bendradarbiauja ir skelbia pranešimus apie pasaulinius klausimus, nesulaukiančius deramo dėmesio, sakoma laiške. Be to, nors didžioji dalis tiriamosios žurnalistikos darbo nebūna viešinama, „Bellingcat“ rodo savo darbus, detaliai apžvelgia, kaip išsiaiškino faktus ir kokius metodus naudojo. Tai ne vien paskatinimas visuomenės nariams įsitraukti – tai taip pat žymi naują skaidrumo lygį skelbiant pranešimus itin svarbiais klausimais, sakė parlamento atstovai. Lietuvos parlamento Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Juozas Bernatonis sakė, kad hibridinių grėsmių laikais reikalingas hibridinis atsakas, o „Bellingcat“ komanda turi visus pajėgumus jį plėtoti. „Savo veikla ir tiriamąja žurnalistika jie aktyviai prisideda prie mūsų demokratinės sistemos saugojimo nuo dezinformacijos, netikrų naujienų, kurios skleidžiamos siekiant didinti visuomenių susiskaldymą, priešiškumą ir nepasitikėjimą demokratija. Šiandien daug kalbame apie „melagienas“, „trolių fabrikus“, o žvelgiant į ateitį mums reikia galvoti apie iššūkius, kurie iškils plėtojant dirbtinį intelektą, sparčiai žengiant į priekį naujoms technologijoms. Siekiant didinti mūsų atsparumą, aiškiai reikia aktyvių pilietinės visuomenės narių iniciatyvų, o „Bellingcat“ yra tobulas to pavyzdys“, – sakė jis. „Bellingcat“ tinklalapyje, įkurtame britų žurnalisto ir buvusio tinklaraštininko Elioto Higginso (Elioto Higinso), skelbiami žurnalistiniai tyrimai apie karo zonas, žmogaus teisių pažeidimus ir nusikaltėlių pasaulį. Tarptautinio dėmesio „Bellingcat“ sulaukė dėl savo straipsnių apie Sirijos pilietinį karą, karą Rytų Ukrainoje ir Malaizijos keleivinio lėktuvo numušimą virš Ukrainos. Pulitzerio premijas skiria Niujorke įsikūrusio Kolumbijos universiteto Pulitzerio premijos komisija. Premija buvo įsteigta 1917 metais pagal vengrų kilmės amerikiečių leidėjo ir redaktoriaus Josepho Pulitzerio (Džozefo Pulicerio) testamentą.

