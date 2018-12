Apie tai naujienų agentūrai BNS pranešė Estijos kariuomenės generalinio štabo atstovai. Pasak jų, vokiečių padalinys tęs patruliavimo misiją nuo sausio pirmosios savaitės ir bus dislokuotas Amario aviacijos bazėje. Misiją Estijoje rotacijos pagrindu šiuo metu vykdo 160 Vokietijos kariškių, naudojančių penkis naikintuvus „Eurofighter“. Naujasis padalinys taip pat saugos Baltijos šalių oro erdvę šiais orlaiviais. Vokietijai tai bus jau šešta tokia misija. Antrasis patruliuojančių NATO pajėgų padalinys dislokuotas Lietuvoje, aviacijos bazėje Šiauliuose.

