Estijos „užsienio reikalų ministras Svenas Mikseris trečiadienį Vašingtone kartu su savo Baltijos šalių kolegomis susitiks su JAV nacionalinio saugumo patarėju Johnu Boltonu“, naujienų agentūrai BNS sakė ministerijos atstovas. „Ketvirtadienį užsienio reikalų ministras atvyks į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos atviruose debatuose tema „Tarptautinės teisės vaidmuo užtikrinant taiką ir saugumą“; jiems vadovaus Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda“, – pridūrė Estijos URM atstovas Ministerijos duomenimis, S. Mikseris anksčiau planavo trečiadienį vykti į Rygą ir susitikti su Latvijos diplomatijos vadovu Edgaru Rinkevičiumi, bet latviai šį susitikimą atšaukė. Vėliausias Baltijos šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas įvyko praeitą penktadienį Palangoje. Ten jie taip pat susitiko su vizitą Rusijoje baigusiu Vokietijos užsienio reikalų ministru Heiko Maasu. Vašingtone Baltijos šalių diplomatijos vadovai paskutinį kartą lankėsi šių metų kovą ir susitiko su tuomečiu JAV valstybės sekretoriumi Rexu Tillersonu. Praeitą mėnesį prezidentas Donaldas Trumpas vietoje R. Tillersono paskyrė buvusį Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) vadovą Mike'ą Pompeo. D. Trumpas paskyrė J. Boltoną nacionalinio saugumo patarėju balandžio 9 dieną. Anksčiau šias pareigas ėjo Herbertas McMasteris.











