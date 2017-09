„Būtume labai dėkingi, jei jūsų straipsniuose daugiau nebebūtų vartojamas terminas „buvusios sovietinės respublikos“, ir kad šie tarptautiniu lygiu pripažinti istoriniai faktai būtų atspindėti tinkamu būdu“, – sakoma diplomatų laiške, adresuotame „Le Monde“ redaktoriui Lucui Bronnerui. Laiške taip pat teigiama, kad Estija, Lietuva ir Latvija „1940 metais įstojo į Sovietų Sąjungą ne savanoriškai, o buvo į ją įtrauktos po karinės aneksijos“. Dėl šios priežasties „didžioji dalis pasaulio šalių, įskaitant Prancūziją, niekada nepripažino Baltijos šalių aneksijos“. Diplomatai taip pat pažymėjo, kad sugriuvus Sovietų Sąjungai, šiame regione neatsirado naujų valstybių; Baltijos šalys atkūrė savo nepriklausomybę. Minėtas laiškas buvo parašytas dėl neseniai leidinyje išspausdinto žemėlapio, kuriame Estija, Lietuva ir Latvija buvo pavadintos „buvusiomis sovietinėmis respublikomis“.











