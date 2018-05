Tarptautinėse pratybose Lietuvoje, Lenkijoje, Estijoje ir Latvijoje „Kardo kirtis“ birželio 3–15 dienomis iš viso dalyvaus 18 tūkst. karių iš 19 NATO ir partnerių šalių. Panašiu metu Lietuvoje vyks nacionalinės pratybos „Perkūno griausmas“, treniruosis iki 9 tūkst. dalyvių, taip pat – mokymai „Tvirtas kobaltas“ Kauno apylinkėse. Be to, birželį prasidės „Baltops“ pratybos Baltijos jūroje. „Vienu metu Lietuvos teritorijoje, oro erdvėje ir teritoriniuose vandenyse bus daug veiksmo“, – žurnalistams sakė kariuomenės Gynybos štabo karinio rengimo J7 valdybos viršininkas pulkininkas Vilmas Šatas. Susiję straipsniai: Kariai treniruosis vykdyti operacijas prieš hibridines grėsmes Rusija surengė karines pratybas Baltijos jūroje Per pratybas bus vykdomos operacijos sausumoje, jūroje ir ore. Karinė technika – per Suvalkų koridorių Apie 1,1 tūkst. Jungtinių Valstijų karinės technikos vienetų birželio pradžioje per pratybas „Kardo kirtis“ iš Vokietijos per Čekiją, Lenkiją ir Lietuvą vyks į Latviją. Lietuvą ši technika dviem maršrutais pasieks per vadinamąjį „Suvalkų koridorių“ – maždaug 100 kilometrų pločio Lietuvos ir Lenkijos pasienio ruožą, kuris iš Vakarų ribojasi su Karaliaučiaus kraštu, iš Rytų – su Baltarusija. „Sieksime, kad dauguma šio judėjimo įvyktų naktį, kad iki minimumo sumažintumėme normalaus eismo trikdžius“, – teigė Jungtinių Amerikos Valstijų Sausumos pajėgų Europoje viešųjų ryšių atstovė pulkininkė Kathleen Turner. Lietuvos karininkai sako, kad su pratybų veiksmais šalies gyventojams teks susidurti ir dienos metu. „Birželio mėnesį naktis yra labai trumpa, – kalbėjo V. Šatas. – Lietuvos gyventojų norėtume paprašyti, kad bus reikalinga tolerancija ir kantrybė.“ Pratybų „Kardo kirtis“ metu per Lietuvos upes taip pat bus statomi laikini tiltai, siekiant per jas perkelti karinę techniką. Lietuvoje – stebėtojai iš Rusijos, Baltarusijos Nepaisant didelio pratybų ir jų dalyvių skaičiaus birželį, Lietuvos kariuomenės atstovai sako, kad tai yra atskiri, tarpusavyje nesusiję mokymai. Pasiekus tam tikrą dalyvių skaičių pratybose pagal Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos taisykles į jas privaloma kviesti stebėtojus iš trečiųjų šalių. „Visos šios pratybos yra atskiros pratybos. Tai reiškia, kad kiekvienos pratybos turi atskirą vadovavimo grandinę, jos nėra tarpusavyje susijusios kokiais nors mokymo tikslais“, – kalbėjo pulkininkas V. Šatas. Vis dėlto gynybos pareigūnai atsisako nurodyti, kiek vienu metu Baltijos jūros regione birželį treniruosis Lietuvos ir sąjungininkų karių. Krašto apsaugos ministerija BNS informavo, kad balandžio pabaigoje į pratybas „Perkūno griausmas“ buvo pakviesti stebėtojai iš Rusijos, Baltarusijos, Švedijos ir Suomijos.

